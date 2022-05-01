"Символ опору та боротьби за життя": "Шахтар" влаштував акцію на підтримку "Азовсталі" під час благодійного матчу (фото)

"Символ опору та боротьби за життя": "Шахтар" влаштував акцію на підтримку "Азовсталі" під час благодійного матчу (фото)

У неділю, 1 травня, донецький "Шахтар" провів черговий благодійний матч свого євротурне на підтримку України під час війни з російськими загарбниками.

Суперником команди Роберто Де Дзербі став хорватський "Хайдук". Зустріч завершилася бойовою нічиєю - 3:3 .

Гравці "Шахтаря" вдягнули на матч спеціальні футболки, щоб нагадати світу про відповідальність за людей на заводі "Азовсталь" та у всьому Маріуполі.

"Азовсталь" – це символ опору та боротьби за життя! А життя має перемогти!", - зазначили у пресслужбі "Шахтаря"

Гравці «Шахтаря» на благодійний матч з «Хайдуком» вдягнули спеціальні футболки, щоб нагадати світу про відповідальність за людей на заводі «Азовсталь» та у всьому Маріуполі



«Азовсталь» – це символ опору та боротьби за життя! А життя має перемогти!#WeAzovstal #SaveMariupol pic.twitter.com/CmuFUCl5Pv — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) May 1, 2022

На початку матчу "гірники" пропустили - відзначився Марин Любичич. У другому таймі Франьо Лазер подвоїв перевагу Хайдука.

Донецькій команді вдалося відігратися зусиллями Дмитра Топалова та Петра Стасюка. На 80-й хвилині відзначився дублем Любичич і повернув перевагу "Хайдуку", однак у компенсований час Андрій Борячук зрівняв рахунок.

Цей поєдинок став п'ятим в серії благодійних поєдинків "гірників" з європейськими клубами на підтримку України. Раніше донецька команда поступилася грецькому "Олімпіакосу, обіграла польську "Лехію" завдяки голу 12-річного фаната з Маріуполя, програла турецькому "Фенербахче" та перемогла "Антальяспор".

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