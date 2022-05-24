"Символ свободи і нескореності України": українську арбітриню, яку окупанти тримали у в’язниці в Новій Каховці, вдалося евакуювати

Президент УАФ Андрій Павелко розповів про евакуацію футбольної арбітрині Ірини Петрової з Нової Каховки до столиці України.

У понеділок, 9 травня, росіяни викрали її в Новій Каховці та тримали у відділенні поліції. Згодом арбітриню відпустили додому, після чого її вдалося евакуювати до Києва.

Про це Павелко розповів на своїй сторінці в Facebook.

"За долю арбітрині Ірини Петрової, яку окупанти в Новій Каховці тримали у в’язниці, хвилювалась вся футбольна Україна. На щастя, після всього пережитого нею, нам вдалося успішно евакуювати Ірину і зараз вона в безпеці, у Києві.

Під час нашої зустрічі в Будинку футболу особисто висловив своє захоплення її патріотизмом і хоробрістю. З початку тимчасової окупації Херсонщини рашистами, Іра разом з багатьма мешканцями рідного міста щодня виходила на акції протесту проти окупантів і навідріз відмовилась працювати на матчі, який організували російські фашисти. За це її запроторили до в’язниці і погрожували тривалим позбавленням волі. Але не зламали! Ірина — символ свободи і нескореності України!", - написав Павелко.

Очільник УАФ також розповів, що Петрова буде працювати в штаті асоціації.

"Вона щиро любить футбол і прийняла мою пропозицію працювати в штаті єдиної команди УАФ. Пишаюсь тим, що в нас є такі хоробрі професіонали-патріоти! На згадку про зустріч подарував Ірині особливу футболку національної збірної, яка є символом єдності мільйонів українців та наших надійних союзників. Щиро бажаю Ірині і всім нам якнайшвидшої перемоги над рашистським злом і відродження єдиної і незалежної України! Слава Героям! Слава Україні!", - додав він.

Нагадаємо, що дружина чемпіона світу за версією WBO, WBA, IBF, IBO у надважкій вазі Олександра Усика (19-0, 13 КО) відреагувала на воєнні злочини росіян на окупованій Херсонщині.

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