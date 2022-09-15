"Символ єдності футболістів та фанатів": "Динамо" презентувало нові комплекти форми (фото)

У четвер, 15 вересня, київське "Динамо" представило комплекти ігрової форми на футбольний сезон 2022/2023. "Біло-сині" зіграють у новому екіпіруванні вже сьогодні.

Напередодні матчу 2-го туру групового етапу Ліги Європи сезону-2022/23 київське "Динамо" презентувало нову форму, в якій клуб виступатиме цього сезону.

Як повідомляє пресслужба киян, усі комплекти форм символізують у собі певну історію та єднання з фанатами та усією країною.

Основний комплект виконаний у білому кольорі з розташованою вздовж усієї футболки діагональною синьою смугою. Саме у формі із синьою смугою футболісти "Динамо" виграли свій перший титул чемпіона СРСР 1961 року. Команда зіграє в цьому екіпіруванні вже сьогодні, 15 вересня, в матчі проти кіпрського "АЕКа".

"Нова форма ФК "Динамо" Київ сезону 22/23 – це символ єдності футболістів та фанатів клубу. Ми всі боремось за єдине. В кожній грі ми розповідаємо про нашу спадщину, підтверджуємо те, ким ми є і зосереджуємось на тому, куди ми рухаємося. А рухаємося ми всі до одного – до перемоги", - зазначили у клубі.

Фото: ФК Динамо Київ

Виїзний, другий комплект форми, виконано у синьо-блакитних кольорах. Зазначається, що натхненням при створенні домашньої та виїзної форми стали графіті, намальовані фанатами клубу в різних куточках Києва.

Третій комплект форми, виконаний у національних кольорах і схожий на форму, в якій виступає збірна України.

Нагадаємо, що матч "Динамо" - "АЕК" Ларнака розпочнеться о 22:00 за київським часом. На нашому сайті буде доступна онлайн-трансляція поєдинку.

Читайте також:

Динамо - АЕК Ларнака: де дивитися матч Ліги Європи і прогнози букмекерів

Переможний дебют: "Рух" виграв перший матч в історії у Юнацькій лізі УЄФА

"Шахтар" розписав бойову нічию з "Селтіком" у Лізі чемпіонів