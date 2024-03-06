Син Андрія Шевченка отримав український паспорт і був викликаний до юнацької збірної з футболу

Крістіан Шевченко потрапив до заявки збірної України U-19 на матчі елітраунду відбору на Євро-2024.

Син президента Української асоціації футболу (УАФ) Андрія Шевченка, 17-річний Крістіан отримав дебютний виклик до юнацької збірної України (U-19).

Напередодні Шевченко-молодший отримав українське громадянство, що дає йому можливість виступати за збірні України.

Після цього головний тренер юнацької збірної України (U-19 ) Дмитро Михайленко визначив склад команди на матчі елітраунду відбору на Євро-2024. До списку з 20 гравців потрапив і Крістіан Шевченко, повідомляє офіційний сайт УАФ.

Зазначимо, що Крістіан Шевченко народився у Лондоні 2006 року. Свою футбольну кар'єру він розпочав в академії "Челсі". Влітку 2023 року підписав контракт з англійським "Вотфордом", де наразі виступає за команду U-18 на позиції центрального нападника.

Крістіан Шевченко – другий з чотирьох синів Андрія Шевченка та американської моделі Крістен Пазік. У подружжя також є 20-річний Джордан, 12-річний Олександр та Райдер-Габріель, якому 10 років.

Сам Крістіан уже прокоментував свій дебютний виклик до збірної України U-19.

"Звичайно, бути викликаним до збірної України – це завжди честь. Я з нетерпінням чекаю на майбутні можливості та чекаю нагоди зустрітися зі своїми партнерами та тренерами.

Зроблю все можливе, щоб допомогти команді у майбутніх матчах і принести радість нашій країні. Слава Україні", – заявив Шевченко-молодший у коментарі Tribuna.com.

За підсумками жеребкування елітраунду "синьо-жовті" потрапили до групи 7, де зіграють із командами Швейцарії, Північної Македонії та Латвії. Господарем мінітурніру буде Північна Македонія, поєдинки квартету відбудуться 20-26 березня в Скоп'є.

Переможці груп елітраунду приєднаються до господаря, Північної Ірландії, у фінальній стадії, яка відбудеться 15-28 липня 2024 року і стане відбором від УЄФА до ЧС-2025 (U-20).

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