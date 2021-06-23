Син футболіста збірної України вщент розкритикував батька за його виступ на Євро-2020: кумедне відео

Дісталося "на горіхи" по повній.

Невдалий виступ збірної України на груповій стадії фінальної частини Чемпіонату Європи-2020 не проходить дарма.

Зокрема, критикують футболістів "синьо-жовтих" навіть рідні сини. Так, син півзахисника української команди Марлоса Бернардо залишився дуже незадоволений виступом колективу Андрія Шевченка та свого батька.

Курйозне відео потрапило в ефір програми "Євроформат", де журналіст попросив дитину поділитися своїми враженнями. Цікаво, що Бернардо відгукнувся позитивно лише про атмосферу на стадіоні.

Дивіться цей кумедний момент, починаючи від 11 хвилини.

Зазначимо, збірна України завершила груповий етап на третій сходинці, маючи в своєму активі три залікових бали.

"Синьо-жовті" програли Нідерландам (2:3) та Австрії (0:1), а також перемогли Північну Македонію (2:1);

Марлос взяв участь у матчі з "Оран'є", коли замінив на 13 хвилині травмованого Олександра Зубкова та в дуелі проти австрійців, коли на 68 хвилині замінив Миколу Шапаренка. Результативними діями Марлос на цьому Євро не відзначався.

Додамо, що команда Шевченка все ще має шанс пробитися до 1/8 фіналу турніру, як одна з кращих збірних, яка посіла третю позицію. Для цього потрібно, щоб в групі Е збірна Швеції не програла Польщі, або поразка Іспанії в матчі зі Словаччиною, або перемога іспанців над словаками з різницею в два м'ячі і більше. У групі F збірна Португалії повинна розгромно програти Франції, а Німеччина не повинна поступитися Угорщини. Також збірна України може вийти в плейоф континентальної першості, якщо німецька збірна програє Угорщини, але з різницею в три м'ячі або більше.

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