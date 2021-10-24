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Син Холіфілда безжально "вирубив" суперника в другому раунді: рефері викликав на ринг лікарів (відео)

Син Холіфілда безжально "вирубив" суперника в другому раунді: рефері викликав на ринг лікарів (відео)

twitter.com/trboxing

Еван Холіфілд продовжує йти стопами легендарного батька.

Еван Холіфілд, син колишнього чемпіона світу у важкій та надважкій вазі Евандера Холіфілда, здобув ефектну перемогу в андеркарді протистояння Джамел Херрінг - Шакур Стівенсон під час вечора боксу в Атланті (США).

Жертвою Холіфілда-молодшого став Чарльз Стенфорд. Еван з перших секунд накинувся на суперника та досить швидко завершив поєдинок на свою користь. У другому раунді син Холіфілда "підкосив" опонента лівим хуком, а потім ще потужно додав з правої - Стенфорд звалився на канвас.

Рефері в ринзі навіть не став відраховувати до 10, а просто викликав Стенфорду лікарів. Таким чином, Холіфілд-молодший виграв бій нокаутом.

  • Для Евана це вже восьма перемога на професійному рингу (шість - нокаутом).
  • Стенфорд зазнав четвертої поразки в кар'єрі. Також на його рахунку шість перемог.

Раніше ТСН Проспорт писав, що під час цього ж вечора боксу онук Мухаммеда Алі брутально нокаутував суперника у своєму другому бою на профіринзі.

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