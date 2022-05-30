Категорія
Проспорт
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Син легендарного тренера "Динамо" став на захист України від російських загарбників (фото)

Дата публікації
Перегляди
1685
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Син легендарного тренера "Динамо" став на захист України від російських загарбників (фото)

facebook.com/oleg.bazylewicz

Олег Базилевич-молодший, син видатного українського футболіста і тренера Олега Базилевича, боронить батьківщину від окупантів.

Нащадок легендарного тренера київського "Динамо" зі зброєю в руках захищає Україну під час повномасштабної війни, яку розв'язала Російська Федерація.

Відповідне фото з побратимами Базилевич-молодший опублікував на своїй сторінці у Faceboоk.

facebook.com/oleg.bazylewicz / ©
facebook.com/oleg.bazylewicz

Зазначимо, що Базилевич-молодший не пішов стопами батька у футбол, а став ученим, сценаристом, артистом та письменником.

Раніше повідомлялося, що легендарний володар "Золотого м'яча" Ігор Бєланов захищає Україну у війні з російськими загарбниками.

Також із зброєю вирушив на фронт колишній футболіст клубів УПЛ Олександр Ситник.

Читайте також:

Російські окупанти вбили українського пілота-дрифтера під Черніговом

На війні з окупантами загинули два чемпіони України з кікбоксингу

Від початку повномасштабного російського вторгнення загинуло понад 50 українських спортсменів

Наступна публікація