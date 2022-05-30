Син легендарного тренера "Динамо" став на захист України від російських загарбників (фото)

Олег Базилевич-молодший, син видатного українського футболіста і тренера Олега Базилевича, боронить батьківщину від окупантів.
Нащадок легендарного тренера київського "Динамо" зі зброєю в руках захищає Україну під час повномасштабної війни, яку розв'язала Російська Федерація.
Відповідне фото з побратимами Базилевич-молодший опублікував на своїй сторінці у Faceboоk.
Зазначимо, що Базилевич-молодший не пішов стопами батька у футбол, а став ученим, сценаристом, артистом та письменником.
Раніше повідомлялося, що легендарний володар "Золотого м'яча" Ігор Бєланов захищає Україну у війні з російськими загарбниками.
Також із зброєю вирушив на фронт колишній футболіст клубів УПЛ Олександр Ситник.
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