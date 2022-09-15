Син російського бізнесмена сяде за кермо "Феррарі" на Гран-прі США: як йому влалося обійти санкції

Після повномасштабного вторгнення Росії до України Формула-1 розірвала контракт на проведення Гран-прі на території країни-окупантки. Також РФ позбавили права транслювати перегони, а команда "Хаас" вигнала російського пілота Микиту Мазепіна.

Однак, попри запроваджені санкції, тестовий пілот "Феррарі" Роберт Шварцман, чий батько володіє бізнесом у РФ, зможе виступити у першій практиці Гран-прі США в Остіні. Про це повідомив офіційний сайт Скудерії.

Справа в тому, що Шварцман народився у Тель-Авіві, а тому має ізраїльське громадянство. Всю свою кар'єру він виступав під російським прапором, але після того, як РФ розв'язала широкомасштабну війну проти України, пілот змінив його на ізраїльську ліцензію, що й дозволить йому дебютувати в тренувальній сесії "Королеви автоспорту" на Гран-прі США.

Нагадаємо, раніше очільник Формули-1 Стефано Доменікалі категорично виключив проведення перегонів у Росії.

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