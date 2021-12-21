"Син" Зінченка влаштував з партнерами по збірній різдвяну фотосесію

Гравці збірної Бельгії вже почали відзначати прийдешні свята.
Збірна Бельгії організувала спеціальну фотосесію на честь Різдва.
Футболісти національної команди одягли новорічні светри та сфотографувалися у святкових декораціях.
It's beginning to look a lot like Christmas! ❄️⛄ pic.twitter.com/YHvgvDvGbd— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) December 20, 2021
У фотосесії взяли участь Кевін Де Брюйне, який грає за "Манчестер Сіті" разом з українцем Олександром Зінченком, Джейсон Денайер ("Ліон"), Еден Азар ("Реал"), Томас Менье ("Боруссія" Д) та інші.
"Все починає нагадувати про Різдво", - підписала знімки пресслужба національної команди.
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