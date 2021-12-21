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"Син" Зінченка влаштував з партнерами по збірній різдвяну фотосесію

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"Син" Зінченка влаштував з партнерами по збірній різдвяну фотосесію

Associated Press

Гравці збірної Бельгії вже почали відзначати прийдешні свята.

Збірна Бельгії організувала спеціальну фотосесію на честь Різдва.

Футболісти національної команди одягли новорічні светри та сфотографувалися у святкових декораціях.

У фотосесії взяли участь Кевін Де Брюйне, який грає за "Манчестер Сіті" разом з українцем Олександром Зінченком, Джейсон Денайер ("Ліон"), Еден Азар ("Реал"), Томас Менье ("Боруссія" Д) та інші.

"Все починає нагадувати про Різдво", - підписала знімки пресслужба національної команди.

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