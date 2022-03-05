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Сина російського мільярдера вигнали з команди Формули-1 через вторгнення РФ до України

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Сина російського мільярдера вигнали з команди Формули-1 через вторгнення РФ до України

Associated Press

Команда "Хаас" розірвала контракт з Микитою Мазепіним.

Команда "Хаас", яка виступає в найпрестижнішій у світі серії автоперегонів Формулі-1, оголосила про розірвання контракту з російським гонщиком Микитою Мазепіним.

Про це повідомляється на сторінці команди в Twitter.

Причиною такого рішення стало вторгнення РФ до України. Одним із спонсорів команди була російська компанія "Уралкалій", яка також потрапила під санкції. Співпрацю між "Хаас" і "Уралкалієм" відтепер припинено.

Зазначимо, що власником компанії "Уралкалій" є батько Микити - російський мільярдер Дмитро Мазепін. Саме завдяки його грошам російський пілот отримав право змагатися в Формулі-1.

Крім того, команда "Хаас" засудила вторгнення Росії до України та висловила сподівання, що розв'язану Путіним війну вдасться зупинити якомога швидше.

Раніше повідомлялося, що Формула-1 розірвала контракт на проведення Гран-прі Росії.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - понад 10 000 осіб,
  • танків ‒ 269 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 945 од,
  • артилерійських систем – 105 од,
  • РСЗВ - 50 од,
  • засоби ППО - 19 од,
  • літаків – 39 од (уточнюється),
  • гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 409 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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