Сина російського мільярдера вигнали з команди Формули-1 через вторгнення РФ до України

Сина російського мільярдера вигнали з команди Формули-1 через вторгнення РФ до України

Команда "Хаас" розірвала контракт з Микитою Мазепіним.

Команда "Хаас", яка виступає в найпрестижнішій у світі серії автоперегонів Формулі-1, оголосила про розірвання контракту з російським гонщиком Микитою Мазепіним.

Про це повідомляється на сторінці команди в Twitter.

Причиною такого рішення стало вторгнення РФ до України. Одним із спонсорів команди була російська компанія "Уралкалій", яка також потрапила під санкції. Співпрацю між "Хаас" і "Уралкалієм" відтепер припинено.

Зазначимо, що власником компанії "Уралкалій" є батько Микити - російський мільярдер Дмитро Мазепін. Саме завдяки його грошам російський пілот отримав право змагатися в Формулі-1.

Крім того, команда "Хаас" засудила вторгнення Росії до України та висловила сподівання, що розв'язану Путіним війну вдасться зупинити якомога швидше.

Раніше повідомлялося, що Формула-1 розірвала контракт на проведення Гран-прі Росії.