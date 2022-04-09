Синьо-жовта із соняхами: американський клуб створив спеціальний комплект форми на підтримку України

Всі кошти від його продажу передадуть для допомоги Україні.

Американський футбольний клуб "Форвард Медісон" презентував новий комплект футбольної форми на підтримку України, яка продовжує боротьбу з російськими окупантами.

Екіпірування оформлене в синьо-жовтих кольорах із соняхами. У центрі футболки розміщений напис "Об'єднані заради України".

фото - instagram.com/forwardmadisonfc

фото - instagram.com/forwardmadisonfc

Представник третього дивізіону США повідомив, що всі кошти від продажу цього комплекту форми передадуть до ЮНІСЕФ для допомоги Україні.

Також "Форвард Медісон" проведе в цій формі один домашній матч - 10 квітня команда прийматиме "Юніон".

Раніше повідомлялося, що герой Олімпіади-2022 пожертвував гроші за медаль на потреби українців.

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