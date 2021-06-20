"Синьо-жовті" битимуться за плейоф Євро-2020: головні події довкола матчу Україна - Австрія

Поєдинок у Бухаресті розпочнеться 21 червня о 19:00.

У понеділок, 21 червня , збірна України зіграє матч заключного третього туру Чемпіонату Європи з футболу-2020 (Євро-2020). Підопічні Андрія Шевченка зустрінуться з національною командою Австрії.

Дивіться також: календар і результати всіх матчів фінального турніру Євро-2020

Матч Україна - Австрія відбудеться на Національному стадіоні в Бухаресті. Початок - о 19:00 за київським часом.

ТСН.ua розповідатиме про все, що відбувається довкола матчу, аж до його початку. Після цього, стежте за перебігом подій на футбольному полі у нашій текстовій трансляції поєдинку.

Дивіться також: турнірні таблиці Євро-2020.

Збірна України розпочала фінальний турнір Євро-2020 поразкою від Нідерландів (2:3), після чого обіграла Північну Македонію (2:1).

(2:3), після чого (2:1). Перед заключним туром "синьо-жовті" з 3 очками посідають другу сходинку групи С, випереджаючи Австрію за додатковими показниками. Навіть нічия в останньому матчі гарантовано виведе підопічних Андрія Шевченка в плейоф.

До 1/8 фіналу вийдуть 2 найсильніші збірні кожного квартету і 4 володарі найкращих третіх місць.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання