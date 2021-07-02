"Синьо-жовті" проти "Трьох левів": історія зустрічей збірних України та Англії

Востаннє команди зустрічалися у 2013 році.

У суботу, 3 липня, збірна України в матчі з командою Англії в 1/4 фіналу Євро-2020 спробує подовжити своє перебування на турнірі, який вже став історичним для неї, і пробитися до півфіналу. ТСН Проспорт розповідає, як майбутні суперники грали між собою раніше.

Це буде восьмий поєдинок між командами. Перевага в особистих зустрічах - на боці англійців, які здобули чотири перемоги над українцями. Дві зустрічі завершилися внічию, ще одна - виграшем "синьо-жовтих".

Associated Press

Вперше шляхи команд перетнулися у 2000 році. Англійці обіграли українців у товариському матчі з рахунком 2:0. Через чотири роки ще одна контрольна гра завершилася ще більш впевненою перемогою "Трьох левів" - 3:0.

У 2009 році команди зіграли двічі в рамках відбіркового турніру Чемпіонату світу-2010. У Лондоні господарі виграли з рахунком 2:1 з голом Андрія Шевченка. Через півроку українці взяли реванш у Дніпрі - 1:0.

Associated Press

У 2012 році відбувся найпам'ятніший матч між українцями і англійцями. На груповій стадії Чемпіонату Європи в Донецьку господарі турніру зазнали поразки з рахунком 0:1 за не зарахованого голу Марко Девіча.

Востаннє команди зустрічалися у відбірковому турнірі Чемпіонату світу-2014. Обидва поєдинки завершилися внічию - 1:1 у Лондоні і 0:0 у Києві.

Associated Press

Україна пробилася до плейоф, посівши третє місце у квартеті С. На груповому етапі "синьо-жовті" програли Нідерландам (2:3), обіграли Північну Македонію (2:1) і поступилися Австрії (0:1). В 1/8 фіналу підопічні Шевченка в екстра-таймі здолали Швецію (2:1).

(2:1). Англія вийшла до 1/8 фіналу з першого місця у групі D. Команда Гарета Саутгейта перемогла Хорватію (1:0), зіграла внічию з Шотландією (0:0) і здолала Чехію (1:0). У першому раунді плейоф Англія вибила Німеччину (2:0).

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