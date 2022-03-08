"Синьо-жовті" розривають: збірна України виграла дев'ять медалей за день на Паралімпіаді-2022

"Синьо-жовті" розривають: збірна України виграла дев'ять медалей за день на Паралімпіаді-2022

Дві з них - "золоті".

Збірна України влаштувала справжній медальний врожай у четвертий змагальний день на Паралімпійських іграх-2022 в Пекіні.

Так, "синьо-жовті" у вівторок, 8 березня, виграли цілих дев'ять медалей - два "золота", чотири "срібла" та три "бронзи". Причому українці виграли нагороди в п'яти з шести дисциплін, а в двох - зібрали повний подіум.

Цікаво, що всі ці медалі були здобуті в одному виді спорту - парабіатлоні.

Найбільшого успіху Україна досягла в чоловічих змаганнях атлетів з порушеннями зору: українці посіли місця від першого до п'ятого! Паралімпійським чемпіоном став Віталій Лук'яненко, найбільш досвідчений параатлет збірної України. Він на 45 секунд випередив Анатолія Ковалевського, який фінішував другим, а "бронза" дісталася Дмитру Суярку. Четверте та п'яте місце теж за українцями - Ярославом Решетинським та Олександром Казіком.

Повний комплект медалей Україна здобала в жіночих змаганнях параатлеток з ураженнями опорно-рухового апарату (клас стоячи). Ірина Буй стала чемпіонкою, Олександра Кононова виграла "срібло", а "бронзу" виборола Людмила Ляшенко.

Ще три нагороди українці вибороли в різних класах: Оксана Шишкова стала віцечемпіонкою на середній дистанції, програвши менше чотирьох секунд першому місцю (два промахи вирішили результат), зі "сріблом" також Григорій Вовчинський. А "бронза" в класі сидячи дісталася Тарасу Радю.

Загалом Україна має 17 медалей за підсумками чотирьох днів Паралімпіади — шість "золотих", сім "срібних" і чотири "бронзові". Це дозволяє Україні залишатися на другому місці у медальному заліку.

Зазначимо, що до цього українська команда здобувала медалі в двох видах спорту - парабіатлоні та лижних гонках.