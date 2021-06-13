"Синьо-жовті" стартують на Євро-2020: головні події довкола матчу Нідерланди - Україна

Поєдинок розпочнеться 13 червня о 22:00.

У неділю, 13 червня, збірна України зіграє стартовий матч Євро-2020. Суперником команди Андрія Шевченка буде національна команда Нідерландів.

Зустріч відбудеться на "Йоган Кройф Арені" в Амстердамі. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

ТСН.ua розповідатиме про все, що відбувається довкола матчу, аж до його початку. Після цього, стежте за перебігом подій на футбольному полі у нашій текстовій трансляції поєдинку.

Україна і Нідерланди виступають у групі C, де їхніми суперниками також є Австрія та Північна Македонія.

До 1/8 фіналу вийдуть 2 найсильніші збірні кожного квартету і 4 володарі найкращих третіх місць.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання