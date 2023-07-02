"Синьо-жовтий" тріумф: Україна фінішувала в топ-3 медального заліку Європейських ігор-2023

Наші спортсмени вибороли 41 медаль, з яких 21 – золота.

Збірна України завершила Європейські ігри 2023 року на третьому місці в медальному заліку.

Українські спортсмени здобули на змаганнях у польському Кракові 41 нагороду. В активі "синьо-жовтих" 21 золота, 12 срібних і 8 бронзових медалей.

Також українці виграли медальні заліки Європейських ігор-2023 у чотирьох видах спорту: у муай-таї (тайському боксі), карате, стрибках у воду, а також веслуванні на байдарках і каное.

Найрезультативнішими для України стали виступи у легкій атлетиці та муай-таї, де наші спортсмени виграли по шість нагород.

У підсумковому медальному заліку українську збірну обійшли лише команди Італії (100 медалей: 35 золотих, 26 срібних і 39 бронзових) та Іспанії (57 нагород: 21 – 17 – 19).

Медальний залік Європейських ігор-2023 (топ-10)

1. Італія – 35 "золото" + 26 "срібло" + 39 "бронза" = 100 медалей

2. Іспанія – 21+17+19 = 57

3. Україна – 21+12+8 = 41

4. Німеччина – 20+16+27 = 63

5. Франція – 17+19+26 = 62

6. Польща – 13+19+18 = 50

7. Велика Британія – 12+10+27 = 49

8. Угорщина – 10+10+18 = 38

9. Туреччина – 9+9+20 = 38

10. Нідерланди – 8+6+5 = 19

Європейські ігри-2023 тривали від 21 червня до 2 липня. Ці змагання також були частиною відбору на Олімпійські ігри-2024.

Це лише треті такі змагання в історії. Дебютні Європейські ігри відбулися 2015 року в Баку (Азербайджан), а 2019 року мультиспортивний захід приймав Мінськ (Білорусь).

Україна втретє брала участь у Європейських іграх. На перших змаганнях наша команда посіла восьме місце в медальному заліку. А попередні Європейські ігри завершила на третій сходинці в медальному заліку – "синьо-жовті" виграли 51 нагороду: 16 золотих, 17 срібних і 18 бронзових.

Нагадаємо, спортсменів із Росії та Білорусі не допустили до Європейських ігор-2023 через війну в Україні.

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