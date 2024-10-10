Синя з вертикальними смужками: збірна України з футболу представила нову виїзну форму (фото)

Збірна України з футболу показала, який вигляд має новий виїзний комплект форми на сезон-2024/25.

Відповідні фото в соцмережах опублікувала Українська асоціація футболу (УАФ).

Гостьове екіпірування створене компанією Adidas у синьому кольорі з жовтими вертикальними смужками.

Нова виїзна форма збірної України / Фото: УАФ

Як і на домашньому комплекті формі, спереду на футболці розміщена емблема УАФ (тризуб – прим.) та лого Adidas (три смужки – прим.), а ззаду є гасло "Слава Україні".

До вашої уваги яскраві фото гравців збірної України у новій виїзній формі.

Нова виїзна форма збірної України / Фото: УАФ

Нова виїзна форма збірної України

Нова виїзна форма збірної України

Нова виїзна форма збірної України / Фото: УАФ

Нова виїзна форма збірної України / Фото: УАФ

Нова виїзна форма збірної України / Фото: УАФ

Нова виїзна форма збірної України / Фото: УАФ

Перший матч у новій формі збірна України проведе у п'ятницю, 11 жовтня, проти Грузії у 3-му турі групового раунду Ліги націй сезону-2024/25.

Поєдинок Україна – Грузія відбудеться у польському місті Познань на стадіоні "Enea Arena". Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Текстова онлайн-трансляція матчу Україна – Грузія доступна на нашому сайті.

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Нагадаємо, у сезоні Ліги націй-2024/25 збірна України виступає у Дивізіоні B, де її суперниками є Чехія, Грузія та Албанія. У стартових турах українці зазнали поразок від Албанії (1:2) та Чехії (2:3), тож наразі посідають останнє місце у своїй групі, не набравши жодного очка.

Грузія, навпаки, розпочала турнір перемогами над чехами (4:1) та албанцями (1:0). Команда Віллі Саньйоля з 6 балами лідирує у квартеті. Албанія та Чехія йдуть слідом, маючи у своєму активі по 3 залікові пункти.

Зазначимо, що в 4-му турі Ліги націй збірна України 14 жовтня у Вроцлаві зіграє з Чехією, а Грузія того ж дня прийме Албанію.

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