"Ситуація в Україні – це їхні проблеми": тренер боснійців висловився про матч плейоф відбору Євро-2024

Головний тренер збірної Боснії та Герцеговини Саво Мілошевич прокоментував майбутній півфінальний матч плейоф відбору на Євро-2024 проти національної команди України.

Сербський фахівець наголосив на тому, що його підопічні повинні повністю зосередитися на своїх діях на полі, а не відволікатися на інші речі, зокрема й війну в Україні.

"Якщо ми все зробимо правильно, сподіваюся, ми зіграємо на чемпіонаті Європи. Для цього потрібно докласти максимум зусиль і хлопці це розуміють.

Мені подобається ця робота, я виконую її та почуваюся добре. Керувати збірною – дуже престижна та важлива справа. Я народився в Боснії та Герцеговині і вважаю цей виклик своїм власним. Тому я дуже радий працювати із цією командою.

Я все ще відчуваю впевненість, незважаючи на те, що останні результати були невтішні. Але суть у тому, що це було підготовкою до того, що буде далі.

Наразі ситуація в Україні така, якою є. Я вважаю, що нам варто постаратися зосередитись лише на тому, що відбуватиметься на полі. Ситуація та проблеми в Україні – це їхні проблеми. Суддівство нас не повинно цікавити, нічого, крім того, що нам потрібно робити на полі.

Я не думаю, що Україна набагато краща за нас за індивідуальними якостями. Багато речей вирішуються командою за допомогою тактики. Футболісти повинні розуміти, що проблеми вони повинні вирішувати в команді", – цитує Мілошевича видання Federalna.

Раніше повідомлялося, що боснійці оголосили заявку на матч плейоф відбору Євро-2024 проти України. До списку потрапили чотири футболісти, які виступають у чемпіонаті Росії.

Матч Боснія і Герцеговина – Україна відбудеться 21 березня в місті Зениця на стадіоні "Біліно Поле". Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Якщо команда Сергія Реброва переможе боснійців, то 26 березня в польському Вроцлаві на стадіоні "Тарчінський Арена Вроцлав" зіграє вирішальний матч за вихід на чемпіонат Європи проти переможця пари Ізраїль – Ісландія.

Нагадаємо, в разі виходу до фінального турніру Євро-2024 збірна України зіграє там у групі E проти Бельгії, Словаччини та Румунії.

Матчі фінального турніру Євро-2024 від 14 червня до 14 липня 2024 року відбуватимуться в Німеччині.

Читайте також:

Ребров довикликав двох гравців до збірної України на плейоф відбору Євро-2024

Стартував продаж квитків на матч плейоф відбору Євро-2024 Боснія та Герцеговина – Україна: як купити

Збірна України анонсувала проведення товариського матчу перед стартом Євро-2024: хто суперник