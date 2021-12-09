"Ситуація серйозна": вирішальний матч англійського клубу в єврокубку перенесений на невизначений термін

Ця гра повинна вирішити, чи продовжать вони боротьбу в турнірі.

Поєдинок 6-го туру групової стадії Ліги конференцій між англійським "Тоттенхемом" та французьким "Ренном" перенесений на невизначений термін.

Про це повідомляє офіційний сайт лондонського клубу.

Зазначається, що причиною такого є масове зараження гравців та тренерського штабу "шпор" на коронавірус. Так, одразу вісім футболістів "Тоттенхема" отримали позитивний тест на наявність COVID-19.

Спочатку розповідалося про шість випадків зараження в команді. За правилами УЄФА, для перенесення гри у команди має бути менше 13 гравців у заявці або повинні бути відсутні воротарі. Судячи з перенесення, ситуація в лондонському колективі дійсно дуже важка. Так, власне, й вважає головнийт тренер "Тоттенхема" - Антоніо Конте.

"З кожним днем ​​заражених дедалі більше і це проблема. Ситуація серйозна. Щодня ми маємо позитивний тест. Сьогодні ще один гравець та ще один член мого тренерського штабу склали позитивні тести.

Ми нічого не знаємо і нас це лякає. Ми продовжуємо контактувати з людьми, які день тому склали негативні тести... Не дуже хороша ситуація... Завтра це я? Ми налякані. Люди мають сім'ї. Сьогодні – два позитивні результати. А завтра хтось? Я? Я не знаю. Нехай це буду я, а не хтось із моїх гравців. Але я не думаю, що це правильне для всіх. Ми контактуємо із сім'ями.

Заражених багато. Ми не знаємо, що чекає на нас попереду. Це проблема. Вчора вони не були заражені, а сьогодні вони вже мають позитивні результати. І ми контактували. Це проблема, звичайно, це засмучує мене. Нам не до кінця зрозуміла ситуація, це нелегко не лише для гравців, а й для всіх працівників клубу", - цитує Конте журналіст Дан Кілпетрік.