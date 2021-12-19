Ситуація загострюється: "Челсі" намагався відмінити майбутній матч команди в АПЛ

Декілька гравців "синіх" склали позитивні тести на коронавірус.

Англійська Прем'єр-ліга відхилила запит "Челсі" про перенесення матчу 18-го туру проти "Вулвергемптона".

Про це повідомляє The Telegraph.

На тижні кілька гравців столичного клубу склали позитивні тести на коронавірус, через що "сині" звернулися до АПЛ із проханням про перенесення поєдинку.

На вихідних Прем'єр-ліга скасувала шість із десяти матчів 18-го туру, серед них — ігри за участю "Манчестер Юнайтед" і Вест "Гема". Наступного тижня клуби АПЛ обговорять ситуацію зі стрімким розповсюдженням коронавірусу у чемпіонаті на екстреній нараді.

Матч між "Вулвергемптоном" та "Челсі" стартує о 16:00 за київським часом.

Після 17 зіграних матчів команда Томаса Тухеля посідає третє місце у Прем'єр-лізі, "Вулвергемптон" - восьмий.

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