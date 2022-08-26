Скандал довкола футболу: чому подивитися матчі можна лише платно

У День державного прапора, 23 серпня, на головній спортивній арені країни стартувала Українська прем'єр-ліга. Вперше чемпіонат України з футболу відбувається в умовах повномасштабної воєнної агресії. Транслятором усіх ігор УПЛ обрала компанію Setanta Sports. Щоб дивитися футбол на цій платформі, необхідно оформити підписку та оплатити послуги.

Разом з тим, футбольні клуби "Динамо", "Дніпро-1", "Металіст", "Зоря", "Рух" передали права на трансляцію 1+1 media на безополатній основі, аби якомога більша кількість людей мала змогу дивитися футбол у вільному доступі. Таким чином, ФК виступили проти так званого єдиного телепулу трансляторів, на який посилається УПЛ.

Як розвивається ситуація та які наслідки уже відчули ФК за таку позицію, ідеться в сюжеті Дмитра Фурдака в ТСН в рамках телемарафону.

"Не можна брати зараз ні копійки за трансляцію. Це моя позиція, я буду її відстоювати", - говорить президент ФК "Динамо Київ" Ігор Суркіс.

Поки триває війна, клуб "Динамо Київ" домовився з 1+1 media, що він не братиме жодної копійки за право показувати його домашні ігри. Ще чотири футбольні клуби – "Зоря", "Дніпро-1", "Металіст" та "Рух" виступили з подібними заявами. Ба більше, менеджери "Динамо Київ" пропонували, щоб на "Сетанті" матч йшов наживо, а на телебаченні - із затримкою у 15 хвилин. Але і на таке ця платформа не погодилася.

"Моя позиція, коли триває жорстока війна, коли нас вбивають, потрібно футбол показувати на доступних каналах із затримкою 15 хвилин. Ми так працювали на відборі Ліги чемпіонів, вони, "Сетанта", нас зрозуміли. А тут встали в якусь позицію", - каже Ігор Суркіс.

У всіх п'яти футбольних клубів є багаторічні контракти з мовниками, тож кажуть їхні менеджери, відмова транслювати матчі на телеканалах штовхає клуби на грубе порушення угод.

У футбольному клубі "Дніпро-1", який також не згодний з рішенням УПЛ, нагадують - цей колектив створений на базі добровольчого батальйона. Тобто їхня фан-база - переважно військові, і змушувати їх іще й платити на перегляд, мовляв, блюзнірство.

"Нам навпаки потрібно бути доступнішими на різних платформах для людей. І ми сподіваємося, що ми нестимемо якісь позитивні емоції для наших уболівальників", - говорить виконавчий директор СК "Дніпро-1" Андрій Русол.

Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко зауважує: головне, що в умовах війни в Україні таки стартував чемпіонат. Пишається - три осінні матчі збірної зможуть побачити усі охочі, а от у клубному чемпіонаті в асоціації важелів нібито менше.

"Саме питання клубів це питання клубів, тому що це особливий вид, особливі спорстмени, особливі стосунки між спонсорами, меценатами, які вирішують як розвивати свій клуб і свою інфраструктуру. І дуже важливо, щоб баланс між інтересами клубів та вболіваьників був знайдений", - каже Андрій Павелко.

Серед опитаних футбольних фанів були такі, що готові оплатити перегляд домашнього чемпіонату. Але більшості така перспектива не до душі.

В Українській асоціації футболу найближчим часом готують засідання виконкому, де шукатимуть шляхи вирішення конфлікту. Тим часом уже з'явилася інформація, що клубам почали виписувати багатотисячні штрафи за відмову транслювати їхні матчі на платформі "Сетанта". У відповідь менеджери клубів кажуть - готові йти до суду. І нагадують нещодавній приклад Олександра Усика, який сам придбав права на трансляцію свого бою і по суті подарував її уболівальникам, подавши приклад свідомої громадянської позиції.

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