Скандал із дискваліфікацією Харлан: усі подробиці “прояву неповаги” до росіянки

На Чемпіонаті світу з фехтування, який відбувається в Мілані, вибухнув скандал через дискваліфікацію української спортсменки Ольги Харлан. Після перемоги над росіянкою Анною Смірновою, яка була допущена до змагань у нейтральному статусі, українська шаблістка відмовилася потиснути руку суперниці. Організатори турніру дискваліфікували українку через відсутність “прояву поваги”.

ТСН.ua зібрав усі подробиці цього скандалу.

Що відбулося після поєдинку

32-річна українська шаблістка Ольга Харлан успішно стартувала на чемпіонаті світу з фехтування, здолавши у першій сутичці росіянку Анну Смірнову з рахунком 15:7.

Після поєдинку українка запропонувала "стукнутися" шаблями замість рукостискання. Однак Смірнова не відповіла на цей жест. Харлан залишила доріжку, але росіянка продовжила залишатися на ній понад 50 хвилин, чекаючи на рукостискання. Після цього вона подала протест через відсутність "прояву поваги".

Чому покарали українку

Згідно з регламентом Міжнародної федерації фехтування, спортсменки після поєдинку повинні "привітати" одна одну. Відмова від цього формального жесту вважається порушенням правил.

Під час пандемії COVID-19 для цього достатньо було дотику зброєю. Віднедавна знову обов’язковим стало саме рукостискання.

Протест Смірнової проти українки через відсутність "прояву поваги" судді спершу відхилили, однак невдовзі Міжнародна федерація з фехтування дискваліфікувала українку та виписала їй "чорну картку".

Українська команда намагалася оскаржити рішення про дискваліфікацію Ольги, однак цього зробити не вдалося.

Призначена суперницею Харлан у другому раунді болгарка Йоана Ілієва пройшла до наступного раунду без бою.

Що загрожує Харлан

Українська шаблістка може отримати тривале відсторонення після дискваліфікації.

Згідно з правилами Міжнародної федерації фехтування (FIE), “чорна картка” передбачає дискваліфікацію зі змагань та відсторонення на 60 днів від усіх подальших стартів.

Ольга ризикує пропустити також командний турнір з фехтування на чемпіонаті світу-2023, де немає представників Росії і Білорусі.

Україна подаватиме апеляцію

Президент Федерації фехтування України Михайло Ілляшев заявив, що оскаржуватиме рішення Міжнародної федерації фехтування (FIE).

Він зазначив, що апеляція не зможе повернути Харлан до змагань в особистій першості, але може дозволити їй отримати право виступати в командному турнірі з фехтування на поточному чемпіонаті світу, який відбувається в Мілані.

“Суддя, який безпосередньо працював на цьому поєдинку, не давав “чорну картку”, не дискваліфіковував її. Це вже потім почались "підкилимні ігри"... Ми сподіваємось, що розгляд апеляції завершиться днями”, - сказав він.

Реакція на скандал

Міжнародний олімпійський комітет закликав спортивні федерації проявляти делікатність під час проведення змагань між українськими спортсменами і росіянами, які виступають як нейтральні особи.

"Ми, як і раніше, повністю солідарні з українськими спортсменами", - йдеться в заяві МОК.

Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт назвав сьогоднішній інцидент відкритою провокацією росіянки проти української фехтувальниці.

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"Наші спортсмени не тиснуть руку спортсменам під нейтральним прапором, які з Росії. Вчора була зустріч нашої федерації з членами міжнародної федерації і вони підкреслили, що наші спортсмени не тиснуть руку", - зазначив міністр.

Гутцайт наголосив, що в Міжнародній федерації фехтування "багато людей, які працюють на Росію".

"Я знаю цих людей конкретно, хто тиснув на технічний директорат, щоб вони надали чорну картку і дискваліфікували Ольгу", - зазначив він.

Українські політики теж відреагували на ганебне рішення Міжнародної федерації фехтування (FIE), підтримавши нашу шаблістку.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав FIE дозволити Ользі Харлан продовжити змагатися та порівняв поведінку російської шаблістки Смірнової з "другою армією світу".

"Анна Смірнова програла чесний бій і вирішила зіграти брудно з рукостисканням. Саме так діє російська армія на полі бою”, - написав він.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк прокоментував рішення FIE дискваліфікувати Харлан, опублікувавши фото її російської суперниці з братом – військовослужбовцем армії РФ.

На знімку Смірнова показує пальцями літеру V – один із символів вторгнення російських окупантів до України.

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет (МОК) надіслав запрошення 203 країнам взяти участь в Олімпійських іграх 2024 року, які відбудуться в Парижі. Серед них не виявилося Росії та Білорусі.

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