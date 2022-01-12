Скандал із Джоковичем: найкращого тенісиста світу запідозрили у підробці тесту на коронавірус

Сербу загрожує в'язниця.

Стали відомі нові деталі гучного скандалу навколо першої ракетки світу Новака Джоковича. Сербського тенісиста хотіли депортувати з Австралії через COVID-скандал, але він виграв суд і готується зіграти на Australian Open-2022.

Однак на цьому проблеми Новака точно не завершилися. Раніше повідомлялося, що тенісист звинувачується в тому, що навмисно збрехав у своїй візовій анкеті.

Крім того, за даними німецького журналу Der Spiegel, Джокович здав позитивний тест на коронавірус 16 грудня, але його результати внесли до сербської бази із затримкою в 10 днів. Це може вказувати на те, що тест сфальсифікований.

Цікаво, що позитивний тест Новака зареєстрований у системі під номером 7371999, а негативний - 7320919. Ідентифікаційні номери присвоюються послідовно. Звідси виходить, що тест, який нібито було зданий раніше, було введено в електронну систему пізніше.

Водночас Джокович одразу після 16 грудня, коли мав перебувати на самоізоляції, брав участь у різних активностях. На цей факт раніше вже звертали увагу ЗМІ. Все це ставить під сумнів, що серб справді здав позитивний тест 16 грудня.

Як наслідок, у тенісиста можуть виникнути нові проблеми з візою в Австралії.

Джоковича було затримано після прибуття до Мельбурна на Australian Open через відсутність щеплення від коронавірусу, яке є обов'язковим для в'їзду до країни. Перед цим Новака погодилися пустили до Австралії без щеплення, оскільки він пообіцяв надати докази того, що його не можна вакцинувати. Це викликало хвилю обурення в Австралії.

Australian Open-2022 триватиме в Мельбурні від 17 до 30 січня.

Джокович - чинний та дев'ятиразовий переможець Відкритого чемпіонату Австралії.

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