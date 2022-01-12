Скандал на Кубку Африки: матч з двома передчасними фінальними свистками вимагають переграти

Збірна Тунісу звернулася до організаторів турніру.

У рамках поєдинку першого туру групового етапу Кубка африканських націй Туніс мінімально поступився Малі - 0:1 .

Не обійшлося без скандалу — головний арбітр зустрічі Джанні Сіказве дав два передчасні фінальні свистки. Спочатку суддя сигналізував про завершення гри на 86 хвилині, а потім вирішив продовжити зустріч і знову дав свисток на 89 хвилині та 47 секунді.

Зважаючи на те, що команди не дограли регламентований час, збірна Тунісу запросила перегравання матчу, повідомив журналіст Гарі Аль-Сміт.

Спочатку повідомлялося, що офіційні особи намагалися повернути футболістів на поле, щоб провести хвилини, але тунісці відмовилися. Проте, представник збірної Тунісу заявив, що такого прохання не було.

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