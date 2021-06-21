Скандал на Кубку Америки: зіркові футболісти влаштували секс-вечірку з повіями

Тренер команди може бути відправлений у відставку.

Гучний скандал розгорівся на Кубку Америки, який цими днями відбувається у Бразилії.

Сім футболістів збірної Чилі Артуро Відаль, Гарі Медель, Пабло Чарлес Арангіс, Едуардо Варгас, Жан Менесес, Пабло Гальдамеса і Гільєрмо Маріпан влаштували секс-вечірку, запросивши до Gran Hotel Odara повій.

На тлі цього скандалу головний тренер команди Мартін Ласарте може піти у відставку. Чилійці не тренувалися в минулі суботу та неділю, повідомляє Depo.

Підопічні Ласарте встигли провести на турнірі два матчі: зіграли внічию з Аргентиною (1:1) і виграли у Болівії (1:0).

Кубок Америки повинен був відбутися в Аргентині і Колумбії від 12 червня до 12 липня 2020 року, проте терміни його проведення були зміщені на 12 місяців через пандемію коронавірусу.

Новими датами проведення турніру стали 13 червня - 10 липня 2021 року.

Спочатку Кубок Америки повинні були прийняти Аргентина і Колумбія, проте ситуація з коронавірусом і протести змусили організаторів перенести його до Бразилії.

У групі А виступають Бразилія, Колумбія, Перу, Еквадор і Венесуела. У групі В - Аргентина, Болівія, Чилі, Уругвай і Парагвай. До плейоф вийдуть по чотири найкращі команди з кожної групи.

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, на Кубку Америки виявлено понад 40 випадків зараження коронавірусом.

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