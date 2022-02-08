Скандал на Олімпіаді-2022: фінал змагань зі стрибків з трампліна закінчився масовою дискваліфікацією

Скандал на Олімпіаді-2022: фінал змагань зі стрибків з трампліна закінчився масовою дискваліфікацією

Усе через особливості костюмів, в яких виступали спортсмени.

Скандально завершився перший в історії змішаний турнір зі стрибків з трампліна на Олімпійських іграх-2022 в Пекіні.

Під час фіналу судді несподівано анулювали результати фавориток змагань. Дискваліфікацію отримали медалістки попередніх Олімпіад Катаріна Альтхаус (Німеччина) та Даніела Ірашко-Штольц (Австрія), а також призерки чемпіонатів світу Сільє Опсет та Анне Одін Стрьом (Норвегія) і Сара Таканаші (Японія).

Справа в тому, що регламент стрибків з трампліна на Олімпійських іграх у Пекіні передбачає виконання спроб у костюмах, які мають обмеження за розміром. Це пов'язано з тим, що більший розмір костюмів лижників може створювати перевагу в аеродинаміці.

Спеціальний контролер відстежує, наскільки костюм прилягає до тіла, і якщо норми перевищені, то стрибок не зараховують. Комбінезон повинен бути на відстані не менше ніж 1 см і не більше 3 см від тіла.

Дискваліфіковані спортсмени масово почали висловлювати невдоволення рішенням суддів, звинувативши їх у порушенні процедури вимірювання костюмів.

"Не знаю, що і сказати. Вони вимірювали костюми зовсім по-іншому, використовуючи нову процедуру. Нам сказали стояти інакше, аніж ми це робили раніше", - сказала норвежка Опсет після своєї дискваліфікації.

Дійшло навіть до того, що японка Сара Таканаші після незарахованої другої спроби розплакалася та достроково залишила арену.

She put everything to this Olympic and so sad to see it ended this way…



#SkiJumping#beijing2022#Sara Takanashi pic.twitter.com/I7FjK0KNtH — taddance (@xtpuBerX66gjeHZ) February 7, 2022

Після анулювання результатів конкурентів олімпійське "золото" виграла збірна Словенії, "срібло" дісталося ОКР, а "бронза" - Канаді.

Зимові Олімпійські ігри в Пекіні відбуваються від 4-го до 20 лютого 2022 року.

Під час зимової Олімпіади в Пекіні проводяться змагання з 15 дисциплін у семи видах спорту. Усього розіграють 109 комплектів медалей

До столиці Піднебесної захищати честь України вирушили 45 спортсменів, які виступатимуть у 12 дисциплінах.

Читайте також:

Не зрозуміла англійської: російська фігуристка вилаялася в прямому ефірі на Олімпіаді-2022 (відео)

Чеська сноубордистка встановила історичне досягнення на ОІ-2022

Допустили за 5 хвилин до старту: українську сноубордистку ледь не зняли з ОІ-2022 - що трапилося