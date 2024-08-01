Скандал на Олімпіаді-2024: італійська боксерка знялася після 46 секунд бою з трансгендером (відео)

На Олімпійських іграх-2024 в Парижі розгорівся скандал під час поєдинку 1/8 фіналу жіночого боксерського турніру у ваговій категорії до 66 кг.

Італійка Анджела Каріні знялася під час бою проти суперниці з Алжиру – трансгендера Іман Хеліф.

Через 46 секунд після початку поєдинку італійська спортсменка, яка встигла пропустити потужний удар від суперниці, відмовилася продовжувати бій.

Анджела Каріні та Іман Хеліф / Фото: Associated Press

Іман Хеліф / Фото: Associated Press

Під час оголошенні переможниці Каріні відмовилася потиснути суперниці руку, а потім опустилася на коліна і розплакалася.

"Я звикла страждати, але ніколи не отримувала таких ударів, це неможливо продовжувати. Я не можу сказати, що це незаконно. Я вийшла на ринг, щоб битися. Але після першої хвилини мені вже не хотілося. Я почала відчувати сильний біль у носі. Я не здавалася, але удар був занадто болісним, і я сказала, що з мене досить. Я йду з високо піднятою головою", – прокоментувала італійка своє зняття з поєдинку.

Анджела Каріні та Іман Хеліф / Фото: Associated Press

Анджела Каріні / Фото: Associated Press

Зазначимо, що 2023 року алжирка провалила гендерний тест і була дискваліфікована з чемпіонату світу через занадто високий рівень тестостерону. Проте Міжнародний олімпійський комітет (МОК) допустив її до участі в Олімпіаді-2024.

Україну на ХХХIII літній Олімпіаді представляють 140 атлетів, які виступають у 23 видах спорту. Ігри в Парижі триватимуть до 11 серпня.

Наразі у скарбничці "синьо-жовтих" дві медалі на ОІ-2024: Ольга Харлан завоювала "бронзу" у фехтуванні на шаблях, а Сергій Куліш здобув "срібло" у кульовій стрільбі.

Українець здобув ще одну медаль на Олімпіаді!

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