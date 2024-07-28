Скандал на Олімпіаді-2024: жіночу збірну Канади з футболу покарали за шпигунство за допомогою дрона

Канадська збірна використивувала безпілотник, щоб стежити за закритим тренуванням суперниць.

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) покарала жіночу збірну Канади за шпигунство за допомогою дрона на Олімпіаді-2024 в Парижі.

Про це повідомляється на офіційному сайті ФІФА.

Безпілотник, керований співробітником національної футбольної федерації Канади, було виявлено під час закритого тренування жіночої збірної Нової Зеландії за кілька днів до їхнього стартового матчу на Олімпіаді-2024 проти канадок.

За порушення принципів чесної гри, польоти безпілотників заборонено над будь-якими тренувальними майданчиками, з канадської збірної зняли 6 очок на олімпійському футбольному турнірі.

Головну тренерку жіночої збірної Канади Бев Прістман, її асистентку Жасмін Мандер та аналітика Джозефа Ломбарді відсторонено від будь-якої футбольної діяльності на один рік.

Крім того, Канадська футбольна асоціація отримала штраф у розмірі 200 тисяч швейцарських франків.

Жіноча збірна Канади в першому турі Олімпіади-2024 обіграла Нову Зеландію (2:1) та з трьома очками посідала друге місце групи А, але після застосування санкцій опустилася на останню, четверту сходинку.

Тепер чинні олімпійські чемпіонки мають у своєму активі -3 бали, але зберігають шанси на вихід до плейоф. Для цього їм потрібно в інших матчах групового раунду перемогти Францію та Колумбію.

До чвертьфіналу вийдуть дві найкращі команди кожної групи, а також два з трьох володарів третіх місць.

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