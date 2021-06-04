Скандал на Roland Garros: поліція заарештувала російську тенісистку посеред турніру

Спортсменку підозрюють в умисній поразці.

Російська тенісистка Яна Сізікова була заарештована французькою поліцією прямо посеред престижного турніру Roland Garros.

Затримання 26-річної спортсменки відбулося в четвер увечері після того, як вона пройшла масажні процедури після закінчення парного матчу, в якому та зі своєю співвітчизницею Катериною Александровою програла у двох сетах австралійкам Сторм Сандерс і Айлі Томлянович.

Сізікову підозрюють у навмисному програші парного матчу турніру ще минулого року. Тоді Яна разом з Медісон Бренгл (США) програли румункам Патриції Марії Ціг і Христині-Андрії Міту, повідомляє Le Parisien.

Під підозру поліції потрапив п'ятий гейм другого сету. Відзначається, що в букмекерських конторах були зафіксовані кілька ставок на десятки тисяч євро на виграш гейму румунськими тенісистками, а росіянка зробила на своїй подачі тоді дві подвійні помилки.

У номері у тенісистки було проведено обшук. Розслідування триває.

Сізікова посідає 765-те місце у світовому рейтингу. Її найкраща позиція в ньому - 336-й рядок.

Єдиний титул у кар'єрі росіянка виграла в парному розряді у 2019 році на турнірі в Лозанні (Швейцарія).

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