Скандал на Сумщині: матч Другої ліги закінчився масовою бійкою за участю гравців і фанатів (відео)

Через безлади на полі поєдинок довелося завершити дочасно.

Матч 15-го туру Другої ліги України з футболу між "Сумами" і "Перемогою" не дограли через бійку, яку влаштували вболівальники, гравці і представники обох клубів.

Зустріч відбувалася на стадіоні "Альянс-Арена" в селі Байрайк Сумської області. Від 73-ї хвилини господарі грали в меншості після вилучення Віталія Сільченка. Рахунок був 1:1, але на останніх хвилинах гості забили переможний гол. Після цього на полі спалахнула масова сутичка.

Уболівальники обох клубів вибігли на поле та розпочали бійку. У ситуацію втрутилилися футболісти та представники клубів, які намагалися заспокоїти агресивних фанатів. Під час безладів на полі один з уболівальників застосував газовий або перцевий балончик в обличчя футболісту "Сум". Лише з появою працівників правоохоронних органів пристрасті вляглися і фанати залишили межі поля.

Головна арбітриня матчу Софія Причина зупинила зустріч на 90-й хвилині та ухвалила рішення забрати гравців обох команд до підтрибунного приміщення. Поєдинок так і не поновився. У протоколі зазначено, що "Перемога" виграла матч з рахунком 2:1 .

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