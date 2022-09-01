Скандал на US Open: 16-річну тенісистку після перемоги поплескали по сідницях її батько і тренер (відео)

16-річна чешка сенсаційно подолала кваліфікацію та вперше в кар'єрі пробилася до основної сітки турніру серії Великого шолома. Однак основну увагу журналістів та та громадськості привернув незвичний момент після фіналу кваліфікації US Open за участю Бейлек.

Під час святкування перемоги Сара підійшли до свого батька та тренера, які спостерігали за грою на трибунах. На радощах обоє поплескали тенісистку по сідницях, а батько ще й поцілував доньку в губи.

La célébration de Sara Bejlek (16 ans) après sa qualif pour le tableau principal enflamme les réseaux sociaux à travers le monde. Il s'agit de son père et de son coach. pic.twitter.com/zfhFgRGbql — Tennis Break News (@tennisbreaknews) August 27, 2022

Це викликало бурхливе обурення в соціальних мережах, де багато хто назвав таку поведінку чоловіків неприпустимою.

Сама тенісистка поспішила заспокоїти всіх, адже не бачить у поведінці двох близьких для себе людей нічого кримінального. Водночас вона зазначила, що подібне більше не повториться.

"Це була спонтанна реакція нашої команди. Батько є батько, тренера я знаю від восьми років. Він тренує мене, робить масаж. Розумію, що комусь це могло здатися неприпустимим. Ми вже все обговорили, і більше таке не повториться. Якби щось подібне сталося в Чехії, ніхто б навіть не звернув уваги. Але, оскільки ми в США, всі коментують те, що трапилося", - цитує Бейлек видання Daily Mail.

Додамо, що ще однієї нагоди, аби привітати Сару на US Open вже не було. У першому колі чешка зазнала поразки і припинила боротьбу на турнірі.

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