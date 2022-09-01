Категорія
Проспорт
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Скандал на US Open: 16-річну тенісистку після перемоги поплескали по сідницях її батько і тренер (відео)

Дата публікації
Перегляди
2206
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Скандал на US Open: 16-річну тенісистку після перемоги поплескали по сідницях її батько і тренер (відео)

Фото: twitter.com/jjlovestennis

Резонансний інцидент трапився під час US Open-2022 навколо юної чеської тенісистки Сари Бейлек.

16-річна чешка сенсаційно подолала кваліфікацію та вперше в кар'єрі пробилася до основної сітки турніру серії Великого шолома. Однак основну увагу журналістів та та громадськості привернув незвичний момент після фіналу кваліфікації US Open за участю Бейлек.

Під час святкування перемоги Сара підійшли до свого батька та тренера, які спостерігали за грою на трибунах. На радощах обоє поплескали тенісистку по сідницях, а батько ще й поцілував доньку в губи.

Це викликало бурхливе обурення в соціальних мережах, де багато хто назвав таку поведінку чоловіків неприпустимою.

Сама тенісистка поспішила заспокоїти всіх, адже не бачить у поведінці двох близьких для себе людей нічого кримінального. Водночас вона зазначила, що подібне більше не повториться.

"Це була спонтанна реакція нашої команди. Батько є батько, тренера я знаю від восьми років. Він тренує мене, робить масаж. Розумію, що комусь це могло здатися неприпустимим. Ми вже все обговорили, і більше таке не повториться. Якби щось подібне сталося в Чехії, ніхто б навіть не звернув уваги. Але, оскільки ми в США, всі коментують те, що трапилося", - цитує Бейлек видання Daily Mail.

Додамо, що ще однієї нагоди, аби привітати Сару на US Open вже не було. У першому колі чешка зазнала поразки і припинила боротьбу на турнірі.

Читайте також:

40-річна Серена Вільямс здолала другу ракетку світу на останньому для себе US Open

Українка Снігур зачохлила ракетку на US Open після сенсаційного тріумфу над експершою ракеткою світу

US Open: українки Калініна та Костюк синхронно пробилися до другого кола, Цуренко вилетіла від четвертої ракетки світу (відео)

Повʼязані теми:

Наступна публікація