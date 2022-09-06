Скандал на Євробаскеті-2022: Туреччина погрожує знятися з турніру через напад на свого гравця під час матчу

Скандальний інцидент трапився під час поєдинку групового етапу чоловічого чемпіонату Європи з баскетболу між збірними Туреччини та Грузії.

Форвард збірної Туреччини Фуркан Коркмаз стверджує, що зазнав нападу в підтрибунному приміщенні з боку трьох гравців збірної Грузії та двох охоронців.

Упродовж матчу Коркмаз був вилучений з майданчика та вирушив до підтрибунного приміщення. Саме там баскетболіста нібито атакували представники команди-суперника, які не брали участі у поєдинку.

"Коли я зайшов до роздягальні, заходів безпеки не було. Коли ми зайшли до кімнати, троє грузинських гравців кинулися на нас, а також двох поліцейських. Ми почали битися. Насправді це була вулична бійка. П'ятеро напали на нас, ми захищали себе. Це була жорстка сутичка. Інші охоронці не мали добрих намірів, вони навіть не намагалися втрутитися", - цитує Коркмаза видання Eurohoops.

Віцепрезидент Федерації баскетболу Туреччини Омер Онана заявив, що збірна Туреччини готова знятися з континентальної першості, якщо не будуть надані записи з камер спостереження у підтрибунному приміщенні, де трапився скандальний інцидент.

"Коли Коркмаз був у коридорі на шляху до роздягалень із нашим тренером, грузинські гравці, що не грали в матчі, атакували його разом з іншим вилученим гравцем (Дудою Санадзе - прим) та поліцією. На гравця, що прямує до роздягальні, не повинні нападати. Наприкінці матчу одразу 30 полісменів підштовхували нас до бійки. Ми брали участь у сутичці з офіційними грузинськими правоохоронцями.

Ми звертаємося до ФІБА, я вже сповістив їхніх офіційних осіб. Не вводьте себе в оману й не тримайте нас за дурнів. Вони нададуть нам відеоплівки з того коридору, записи хвилина до хвилини. Якщо ці плівки не потраплять до нас, ми залишимо цей турнір", - наводить слова функціонера Eurohoops.

Крім того, збірна Туреччини вже подала протест на результат матчу проти Грузії, який завершився поразкою турків в овертаймі - 83:88. Організатори матчу, який відбувався у Грузії, нібито "вкрали" 22 секунди ігрового часу після того, як у четвертому періоді технічні фоли отримали через бійку Фуркан Коркмаз та Дуда Санадзе.

На момент фолу з боку Санадзе таймер показував 04:48, але після штрафних кидків до кінця гри залишалося всього 04:26. Таким чином, хронометраж матчу було порушено.

Нагадаємо, збірна України достроково вийшла до плейоф Євробаскета-2022. "Синьо-жовті" здобули три перемоги в трьох іграх групового раунду - над Великою Британією, Естонією та Італією.

ФОРМАТ ТУРНІРУ

На першості континенту з баскетболу виступають 24 збірні, які поділені на 4 групи по 6 команд у кожній. За підсумками групового етапу путівки до 1/8 фіналу отримають чотири найкращі команди з кожної групи.

Далі 16 збірних визначатимуть переможця в одноматчевих протистояннях на виліт.

Чемпіонат Європи з баскетболу триватиме до 18 вересня 2022 року. Матчі будуть зіграні в Чехії, Грузії, Італії та Німеччині.

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