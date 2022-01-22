Скандал навколо Мораєса: бразильське видання виправило нашуміле інтерв'ю форварда "Шахтаря"

Також за Жуніора заступився капітан "гірників" Андрій Пятов.

Бразильське видання Lance!, яке раніше опублікувало резонансне інтерв'ю нападника донецького "Шахтаря" Жуніора Мораєса, доповнило цитату гравця.

У розмові з журналістами бразильського ЗМІ 34-річний футболіст висловив занепокоєння щодо можливого нападу армії РФ на Україну.

"Ми, бразильці, були налякані всіма цими новинами. Я завжди на зв'язку з українцями, які в курсі, тому ми завжди напоготові й готові діяти, якщо щось станеться. Я відчував велику напругу у 2014 році, я бачив усе від самого початку і не хочу, щоб це повторилося. Ніхто не заслуговує на війну", - нібито сказав Мораєс.

Після цих слів Мораєса почали хейтити в соцмережах. Футболісту пригадали, що він отримав український паспорт, щоб мати можливість грати за збірну України, а тепер називає себе "бразильцем", коли виникла реальна загроза вторгнення Росії.

"Як на Євро поїхати, то він українець, а як війна - то бразилець", - написав у коментарі до новини відомий український футболіст Роман Зозуля.

Проте тепер видання Lance додано до своєї новини ще один абзац. Згідно з виправленим варіантом, Мораєс в інтерв'ю назвав себе "українцем".

"Я українець, і не хочу війни. Бразильці стурбовані, вони запитують мене, що відбувається. Я на зв’язку з українцями, щоб передавати їм інформацію", - сказав Мораєс.

Крапку в скандалі вирішив поставити капітан "гірників" Андрій Пятов і заступився за Мораєса, опублікувавши пост у себе в Instagram.

"Сьогодні поспілкувався з Мораєсом. Фейковий галас поза полем ніколи не впливає позитивно на психологію гравця. Тому, на правах капітана, хочу поставити крапку у вчорашньому питанні. Сам був здивований заголовками в українських ЗМІ. Що трапилося? Видання Lance! просто неправильно описало діалог з Мораєсом.

Якщо почитаєте першоджерело, помітите два речення поряд. Перше починається зі слів "Nós, brasileiros" (ми, бразильці). Наступне речення починається зі слів "Eu sou ucraniano e não quero que tenha uma guerra" (я українець і не хочу війни).

На самому початку статті написано, що Жуніор - українець. Тому заголовки не вперше висмоктані з пальця. Жуніор уже 10 років грає в Україні. Його футболка із синьо-жовтим прапором. Цим все сказано.

Не шукайте проблем там, де їх немає. Намагайтеся фокусуватися на діях, що допомагають розвивати український футбол, а не створюють у ньому напруження. Більше буде користі", - написав Пятов у соцмережі.

Раніше повідомлялося, що Мораєс відреагував на цю ситуацію постом в Instagram. Там Жуніор зазначив, що пишається своїм українським громадянством.

"Я українець! Я пишаюся тим, що я українець! Від 2012 року я приїхав до України і до сьогодні живу тут, навіть коли мав можливість виїхати. Будь ласка, не діліться фейковими новинами про моє життя", - написав Жуніор.

Мораєс вільним агентом приєднався до "Шахтаря" в липні 2018 року. Прихід Жуніора спричинив суперечки серед фанатів, оскільки попереднім його клубом був затятий конкурент "гірників" в Чемпіонаті України - київське "Динамо".

Відтоді Жуніор провів за донецький клуб 105 матчів у всіх змаганнях та забив 61 гол. Він двічі поспіль ставав найкращим бомбардиром чемпіонату України, а минулого сезону подолав рубіж у 100 м'ячів у турнірі сумарно за кар'єру.

У 2019 році бразилець отримав український паспорт і був викликаний до національної збірної нашої країни. У складі "синьо-жовтих" він провів 11 поєдинків, забив один гол.

У квітні 2021 року Мораєс отримав травму на тренуванні та вибув на пів року, а наприкінці листопада повернувся до занять у загальній групі. У грудні Жуніор підписав нову угоду з "гірниками", яка розрахована до 30 червня 2022 року.

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