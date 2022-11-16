Скандал перед ЧС-2022: в Катарі охоронці погрожували розбити камеру данському журналісту (відео)

Расмус Тантольдт був змушений перервати прямий ефір, через що у нього вже попросили вибачення організатори турніру.

Напередодні старту чемпіонат світу з футболу 2022 року в Катарі трапився скандальний інцидент за участю журналіста з Данії.

Кореспондент Расмус Тантольдт вів репортаж зі столиці країни – Дохи, перебуваючи поруч з одним із об'єктів майбутнього турніру. Однак прямий ефір довелося перервати через дії місцевих охоронців, які намагались зірвати трансляцію та погрожували розбити камеру.

Не допомогла Расмусу навіть його акредитація та пояснення, що він є журналістом. Охорона все одно намагалася позбутися знімальної групи.

"Ви запросили сюди весь світ, чому ми не можемо знімати? Адже це громадське місце, у нас є акредитація преси та дозвіл на знімання", – запитав Тантольдт.

Охоронці різко відповіли журналісту: "Якщо ви не припините знімати, ми розіб'ємо камеру".

Відео інциденту данський репортер виклав у себе в Twitter. У своєму пості він повідомив, що вже отримав вибачення від Вищого комітету Катару. Але журналіст все одно запитує, чи є гарантії, що подібне не повториться з іншими представниками світових ЗМІ.

We now got an apology from Qatar International Media Office and from Qatar Supreme Commitee.

This is what happened when we were broadcasting live for @tv2nyhederne from a roundabout today in Doha. But will it happen to other media as well? #FIFAWorldCupQatar2022 pic.twitter.com/NSJj50kLql — Rasmus Tantholdt TV2 (@RasmusTantholdt) November 15, 2022

"Не думаю, що всі розпорядження згори в Катарі своєчасно дійшли до охоронців. Тому можна стверджувати, що люди неправильно зрозуміли ситуацію. Але водночас це показує загальний стан справ в Катарі. Ви можете зазнати нападу і погроз, коли ви виступаєте як вільний ЗМІ. Це говорить про те, в якій ми країні.

Це не вільна і демократична країна. Мій досвід після відвідування 110 країн світу говорить: чим більше вам потрібно приховувати, тим важче репортаж звідти", – заявив Тантольдт в інтерв'ю норвезькому каналу NRK.

Раніше повідомлялося, що президент ФІФА Джанні Інфантіно цинічно закликав припинити війну в Україні на час ЧС-2022, ніяк не засудивши російську агресію.

ЧС-2022 відбудеться від 20 листопада до 18 грудня в Катарі. У матчі-відкритті світової першості збірна країни-господарки турніру зустрінеться з Еквадором. Поєдинок відбудеться в неділю, 20 листопада. Початок гри – о 18:00 за київським часом.

Вперше в історії Мундіаль відбудеться на Близькому Сході. Також цей ЧС стане першим, який проводитиметься не влітку, а восени та взимку. Це пов'язано з погодними умовами в країні-господарці, де температура повітря в червні – липні сягає позначки понад 40 градусів за Цельсієм.

Нагадаємо, збірна України не зіграє на ЧС-2022. "Синьо-жовті" в фіналі плейоф європейської кваліфікації поступилися Уельсу.

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