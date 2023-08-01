Скандал перед матчем Ліги чемпіонів: гравці "Дніпра-1" масово отруїлися в Греції

"Дніпро-1" зазнав масового отруєння серед гравців і персоналу клубу напередодні матчу-відповіді 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА проти грецького "Панатінаїкоса".

Як повідомив журналіст Володимир Звєров, ввечері у переддень зустрічі стало зле 15-ти представникам українського клубу, серед них – 8 футболістів. Тепер їхня участь у поєдинку під питанням.

"За моєю інформацією, учора ввечері стало зле 15-ти (!) представникам українського клубу. Усі вони відчували симптоми отруєння. Серед них – 8 футболістів! Зрозуміло, що їхня участь у вечірній грі під великим питанням. Симптоми отруєння відчували навіть ті представники делегації клубу, які не вечеряли разом з командою у афінському готелі. А лише пили воду і їли банани, які сторона-організаторка залишила для гостей у роздягальні.

Зараз у клубі проводять розслідування, як так могло статися. Паралельно адміністратори команди самі закуповують продукти у місцевому супермаркеті", – написав Звєров.

Також журналіст розповів про організаційні недоліки зі сторони господарів майбутнього матчу.

"Після тренування у роздягальні "Дніпра-1" не було рушників. А ще – автобус, який перевозив команду до готелю, запізнився на 30 хвилин і, замість прямої очевидної дороги до готелю, почав довго блукати манівцями", – додав Звєров.

За інформацією "ТаТоТаке", "Дніпро-1" подасть офіційну скаргу до УЄФА через масову дезорганізацію навколо підготовки до матчу з боку греків та масове отруєння гравців команди.

"Зараз частина гравців відновилася, але, за нашою інформацією, дехто з ключових футболістів команди однозначно пропустить сьогоднішній матч", – стверджує джерело.

Матч "Панатінаїкос" – "Дніпро-1" відбудеться вівторок, 1 серпня, в Афінах на стадіоні "Апостолос Ніколаїдіс". Стартовий свисток пролунає о 20:30 за київським часом.

На нашому сайті доступна онлайн-відеотрансляція матчу "Панатінаїкос" – "Дніпро-1".

У першому матчі між цими командами, який відбувся 25 липня у словацькому місті Кошице, дніпровський колектив поступився віцечемпіону Греції з рахунком 1:3 .

Переможець двоматчевої дуелі вийде до 3-го відбіркового раунду Ліги чемпіонів, де зустрінеться з французьким "Марселем" українця Руслана Малиновського.

Команда, яка програє, продовжить боротьбу в третьому раунді кваліфікації Ліги Європи, де її суперником стане чеська "Славія".

Читайте також:

На війні з Росією загинула колишня футзалістка збірної України

Панатінаїкос – Дніпро-1: де дивитися і ставки букмекерів на матч кваліфікації Ліги чемпіонів

Стане одноклубником іншого українця: Довбик близький до переходу до команди з Іспанії – ЗМІ