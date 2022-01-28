Перед Олімпіадою-2022 збірній України виставили "кругленьку" суму за ПЛР-тести інвентарю

У нашої команди виникли проблеми під час транспортування спорядження до Китаю.

Український скелетоніст Владислав Гераскевич розповів подробиці ситуації, з якою зіткнулася наша команда під час транспортування спорядження до Китаю, де в лютому відбудуться Олімпійські ігри-2022.

Раніше в Instagram спортсмен повідомив, що китайська сторона вимагає шалені гроші за проведення ПЛР-тесту боб-саней, на яких буде змагатися Лідія Гунько.

У коментарі Суспільне Спорт Владислав розповів, що з боба справді повинні взяти мазок, аби перевірити його на наявність коронавірусу, після чого оброблять інвентар рідиною для дезінфекції. Окрім боба, такі процедури також чекають на ковзани для скелетона та ковзани для боба.

За словами Гераскевича, кожна така процедура коштує орієнтовно 1 400 юанів, тобто близько 6 500 гривень. Водночас українські спортсмени дізналися про цю процедуру тоді, коли контейнер з їхнім інвентарем вже опинився в Пекіні. Тобто зараз українській команді необхідно буде витратити мінімум 19 500 гривень, аби їхні речі можна було ввезти до Китаю.

На своїй сторінці у Facebook батько і тренер Владислава Гераскевича Михайло зазначив, що всі витрати оперативно сплатило Міністерство спорту та НОК, тому жодної проблеми вже не існує. Він наголосив, що ситуація, яка склалася - це ніякий не скандал, а процедура китайських організаторів Ігор.

Олімпійські ігри-2022 відбудуться від 4-го до 20 лютого. Все найважливіше, що варто знати про майбутні змагання в столиці Піднебесної, читайте в нашому матеріалі .

. Під час зимової Олімпіади в Пекіні проводитимуться змагання з 15 дисциплін у семи видах спорту. Нові дисципліни з’являться у бобслеї, шорт-треку, лижному фристайлі, стрибках з трампліну та сноуборді;

Усього розіграють 109 комплектів медалей.

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