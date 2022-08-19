Скандал перед реваншем Усик - Джошуа: команда британця хотіла відсторонити українського суддю, який працюватиме на другому бою

Так, представникам британського боксера не сподобалася робота українця у першому поєдинку, коли на своїй картці він зафіксував рахунок 117-112.

Про це у інтерв'ю для PariMatch розповів промоутер Усика - Олександр Красюк.

Там формулювання було: Його рахунок у першому поєдинку викликав найбільше запитань. Один порахував 115-113, другий - 116-112, Фесечко - 117-112. Тобто, у нього нібито був найбільший рахунок для Усика. Так, це мало місце.

Ми ж домовлялися з Matchroom Boxing. А протест подала команда Джошуа. Треба тут розрізняти.

Але аргументи залізні - от, будь ласка, вам незалежний рахунок в прямий ефір від Sky Sports, DAZN, від інших сайтів. Альтернативні рішення – або 116, або 117. У кінці виявилося, що рахунок Фесечка найбільше відображав те, що відбувалося. Утім, склад суддів затверджено. Усі вони вже тут у Джидді", - сказав Красюк.

Зазначимо, що разом із Фесечком вести записи будуть представники США та Великої Британії. А рефері на ринзі виступить знаменитий пуерториканець Луїс Пабон. Він судив поєдинок Володимира Кличка та Олександра Повєткіна, який у жовтні 2013 року відбувся у Москві.

Другий бій між Усиком і Джошуа відбудеться 20 серпня у місті Джидда в Саудівській Аравії. У червні відбулося офіційне оголошення реваншу між українцем і британцем.

Нагадаємо, в ніч проти 26 вересня 2021 року Усик у Лондоні переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113, і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі. Після цього британець активував опцію реваншу, яка була прописана в контракті на перший бій.

Тож у поєдинку-реваншу на кону стоятимуть всі титули, які українець відібрав у британця минулого року, а також пояс журналу The Ring.

В активі 35-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 32-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і дві поразки. Вперше Ей Джей програв у червні 2019 року Енді Руїсу, але в грудні того ж року переміг мексиканця в реванші та повернув собі титули.

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