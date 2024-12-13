Скандал під час жеребкування відбору ЧС-2026: ФІФА показала карту України без анексованого Криму

На продемонстрованій мапі окупований півострів не був позначений як частина України.

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) сконфузилася під час жеребкування групового раунду європейської кваліфікації чемпіонату світу 2026 року, показавши у трансляції карту України без Криму.

Перед стартом процедури жеребкування ФІФА вирішила нагадати регламент проведення відбіркового турніру та показала мапу Європи під час роз'яснення щодо того, що низку збірних буде розведено по різних групах.

На продемонстрованій мапі окупований росіянами півострів Крим не був позначений як частина України.

ФІФА під час жеребкування ЧС-2026 показала карту України без анексованого Криму / Фото – трансляція "Суспільне Спорт"

Під час жеребкування збірну України розводили по різних групах з командою Білорусі. Російську збірну не допустили до відбору на ЧС-2026. Команда країни-агресорки продовжує бути відсторонена від міжнародних змагань через повномасштабне військове вторгнення РФ до України.

Зазначимо, що збірна України потрапила до групи D, де зіграє з переможцем чвертьфіналу Ліги націй Хорватія – Франція, Ісландією та Азербайджаном.

На ЧС-2026 вийдуть 16 європейських збірних. 12 переможців груп напряму потраплять до фінальної стадії Мундіалю. Ще чотири путівки на планетарну першість будуть розіграні у плейоф, де поборються 12 володарів других місць відбіркових груп ЧС та 4 найкращі переможці груп Ліги націй-2024/25, які фінішують нижче другого місця на груповому етапі кваліфікації.

Груповий раунд європейського відбору на ЧС-2026 триватиме від березня до листопада 2025 року. Стикові матчі плейоф відбудуться у березні 2026 року, вони складатимуться з одноматчевих півфіналів та фіналів.

ЧС-2026 відбудеться одразу в трьох країнах – США, Канаді та Мексиці. Цей Мундіаль стане першим, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

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