Скандал у Бухаресті: українських фанатів не пускали на матч Євро-2020 через прапор з картою Криму

Румунська поліція не дозволила нашим уболівальникам пройти на трибуни, назвавши півострів спірною територією.

У румунській столиці Бухаресті трапився неприємний інцидент перед матчі заключного туру Чемпіонату Європи-2020 між збірними України та Австрії.

Двох українських уболівальників, які прийшли підтримати національну команду у важливому поєдинку, відмовилися пускати на стадіон "Національний" через прапор України з написом "Crimea is Ukraine" ("Крим - це Україна").

Про скандальну ситуацію стало відомо із соцмереж.

Працівники румунської поліції не хотіли пропускати наших фанатів на матч, заявивши, що вхід з цим прапором заборонений, тому що це політика. Правоохоронці сказали, що Крим спірна територія між Росією та Україною, та наполягли, щоб прапор здали до камери схову.

У ситуацію втрутився український поліцейський. Він спробував пояснити колегам, що прапор можна пропускати, однак після розмови з ними сказав фанатам, щоб припинили сперечатися, бо інакше їх не пустять на стадіон.

Румунська поліція не вважає Крим українським. Вчора, на Євро, в Бухаресті, у моїх друзів сталась неприпустима ситуація.... Опубліковано Dmytro Serhiyovych Понеділок, 21 червня 2021 р.

Збірна України у вирішальному матчі за вихід з групи програла Австрії (0:1) та з 3 очками фінішувала третьою у групі C. Нідерланди (9 балів) - перші, Австрія (6) - друга, Північна Македонія (0) - остання.

(0:1) та з 3 очками фінішувала третьою у групі C. Нідерланди (9 балів) - перші, Австрія (6) - друга, Північна Македонія (0) - остання. Українська збірна опинилася на межі вильоту з континентальної першості. Тепер вже нічого не залежить від команди Шевченка. Залишається лише чекати, чим закінчиться боротьба за вихід до плейоф в інших групах і сподіватися, що "синьо-жовтим" вдасться потрапити до четвірки найкращих команд із шести, що посіли у своїх квартетах треті місця.

Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що під час матчу Україна - Австрія в ефірі російського каналу зазвучав хіт українських фанатів "Путін х**ло".

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