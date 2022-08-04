Скандал у Формулі-1: команда оголосила 21-річного австралійця новим пілотом, але він спростував цю заяву

Австралієць Оскар Піастрі заперечив, що змагатиметься у складі французької команди Alpine в наступному сезоні Формули-1. Проте сама команда вже офіційно оголосила про його призначення своїм другим пілотом на наступний сезон.

У вівторок, 2 серпня, команда Формули-1 Alpine офіційно оголосила про те, що 21-річний австралієць Оскар Піастрі стане партнером француза Естебана Окона.

Відповідний запис з'явився на сторінці команди у Twitter.

twitter.com/AlpineF1Team

На цю заяву відреагував сам Піастрі, заперечивши її.

"Наскільки я розумію, сьогодні в другій половині дня команда Альпін без моєї на те згоди випустила офіційну заяву, у якій повідомила про те, що я виступатиму в її складі наступного сезону. Це повідомлення не відповідає дійсності, я не підписував контракт із Альпін на виступи у 2023 році. Я не виступатиму за Альпін наступного сезону", - написав він у Twitter.

I understand that, without my agreement, Alpine F1 have put out a press release late this afternoon that I am driving for them next year. This is wrong and I have not signed a contract with Alpine for 2023. I will not be driving for Alpine next year. — Oscar Piastri (@OscarPiastri) August 2, 2022

Ситуацію прокоментував очільник Alpine Оскар Сафнауер.

"Я знаю, що між нами (командою та Піастрі - ред.) існують контрактні зобов'язання. Цілий рік ми дотримувалися цих зобов'язань. У нас чинний контракт на 2023 рік, а за умови його продовження - і на 2024-й. Оскар та його оточення зважують свої варіанти, що б це не означало", - цитує Сафнауера BBC.

Піастрі у складі Alpine мав замінити дворазового чемпіона світу Фернандо Алонсо, який після завершення поточного сезону перебереться в Астон Мартін.

У сезоні-2022 Піастрі виконує роль резервного пілота Alpine та допомагає команді з тестами болідів. Повідомлялося, що у сезоні-2023 він може стати гонщиком Вільямс або Макларен.

Нагадаємо, що чотириразовий чемпіон "Формули-1", який підтримує Україну, оголосив про завершення кар'єри.

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