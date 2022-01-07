Скандал у Габоні: президента місцевої футбольної ліги звинуватили у зґвалтуваннях

Момбо працював у змові з технічним директором чемпіонату Габону.

Президента вищої ліги Габона Сержа Момбо звинувачують у сексуальному насильстві над молодими футболістами.

Функціонер мав спільника – колишнього тренера збірної Габона U-17 Патріка Ассуму Ейї на прізвисько Капелло, про насильство над юнаками якого вже повідомлялося раніше. Тепер справа набула нових деталей, пише The Guardian.

Один із заявників повідомив, що у 2014 році Момбо та Ассуму Ейї під час тренувальних зборів відбирали молодих гравців, які здавалися їм привабливими. Під час спільного прийому їжі в готелі вони дали перші три шматки кавуна трьом футболістам, яких запросили в номер Капелло.

"Вночі Момбо зайшов до моєї кімнати і сказав йти до Капелло. Він нічого не пояснив і не залишив мені вибору. Було близько 10-ї години вечора.

Капелло був оголений до пояса. Він сказав мені, що я талановитий, але для того, щоб витримати тиск, мені знадобиться "присутність духу". Капелло та Момбо співпрацювали у цьому питанні. Момбо літав із нами на виїзні матчі, казав, що може нам допомогти.

Якось після гри вдома він сказав мені: "Якщо хочеш грати, треба дати мені те, чого хочу. Я можу допомогти твоїй кар'єрі, зокрема в основній збірній".

Я був із бідної сім'ї і тому думав про це. Це ганебно, але це був єдиний спосіб допомогти сім'ї, так що я прийняв першу пропозицію. Але мені було дуже погано, це зруйнувало мене зсередини. Коли я надалі відмовився від того, чого він хотів, більше мене не викликали в жодну збірну", – згадує один із футболістів.

Ще один гравець повідомив, що і Момбо, і Ассуму Ейї ґвалтували його у 2017 році, коли він виступав у збірній Габона U17.

"Вони пропонували нам місце у збірній у майбутньому в обмін на сексуальні послуги. Вони обирали тих, хто їм подобається, дарували гроші, подарунки, дозволяли грати за збірну. Але казали, що якщо хочеш залишитись у команді, треба дещо давати натомість", - зазначає він.

Обидві жертви стверджують, що Момбо у збірних відповідав за екіпірування, але сам функціонер заперечує це і каже, що ніколи не працював із Капелло в національних командах: "Зрозуміло, вони брешуть, намагаючись очорнити мою репутацію".

Також один із свідків заявив, що Момбо відібрав паспорти у членів жіночої збірної U20, коли вони висунули звинувачення у насильстві та домаганнях.

Момбо зазначив, що якщо у нього буде інформація про тих, хто руйнував кар'єри молодих гравців, він обов'язково повідомить.

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