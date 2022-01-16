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Скандал у Кубку Іспанії: фанати зірвали матч після суперголу, кинувши палицею в голову гравцю (відео)

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Скандал у Кубку Іспанії: фанати зірвали матч після суперголу, кинувши палицею в голову гравцю (відео)

Фото - Twitter

Поєдинок вирішили дограти наступного дня.

Поєдинок 1/8 фіналу Кубка Іспанії між "Бетісом" та "Севільєю" був перерваний у першому таймі через кричущий інцидент на футбольному полі.

На 39-й хвилині господарям вдалося зрівняти рахунок - хавбек "зелено-білих" Набіль Фекір неймовірним прямим ударом з кутового закрутив м'яч у дальню дев'ятку.

Поки футболісти "Бетіса" святкували забитий м'яч, у голову півзахисника "Севільї" Жоана Жордана з трибун прилетів шматок палиці. Із телетрансляції предмет здавався металевим, але, судячи з ваги, міг бути і пластиковим.

Головний рефері зупинив поєдинок і забрав команди в підтрибунне приміщення. Постраждалого одразу оглянули лікарі. Згодом "Севілья" виступила із заявою, що Жордан отримав черепно-мозкову травму.

А матч так і не поновився. Королівська федерація футболу Іспанії ухвалила рішення дограти севільське дербі наступного дня, 16 січня, о 17:00 за київським часом.

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