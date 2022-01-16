Скандал у Кубку Іспанії: фанати зірвали матч після суперголу, кинувши палицею в голову гравцю (відео)

Скандал у Кубку Іспанії: фанати зірвали матч після суперголу, кинувши палицею в голову гравцю (відео)

Поєдинок вирішили дограти наступного дня.

Поєдинок 1/8 фіналу Кубка Іспанії між "Бетісом" та "Севільєю" був перерваний у першому таймі через кричущий інцидент на футбольному полі.

На 39-й хвилині господарям вдалося зрівняти рахунок - хавбек "зелено-білих" Набіль Фекір неймовірним прямим ударом з кутового закрутив м'яч у дальню дев'ятку.

Поки футболісти "Бетіса" святкували забитий м'яч, у голову півзахисника "Севільї" Жоана Жордана з трибун прилетів шматок палиці. Із телетрансляції предмет здавався металевим, але, судячи з ваги, міг бути і пластиковим.

Someone managed to take this inside the stadium, throw it from the stands and hit Joan Jordan in the head with it so the game is suspended. Seville derby is crazy. pic.twitter.com/oFpjIAMGD1 — Josip (@JosipFCB93) January 15, 2022

Головний рефері зупинив поєдинок і забрав команди в підтрибунне приміщення. Постраждалого одразу оглянули лікарі. Згодом "Севілья" виступила із заявою, що Жордан отримав черепно-мозкову травму.

А матч так і не поновився. Королівська федерація футболу Іспанії ухвалила рішення дограти севільське дербі наступного дня, 16 січня, о 17:00 за київським часом.

Читайте також:

Прощавай Великий шолом: Джокович програв апеляцію щодо скасованої візи та буде депортований з Австралії

"Хотіли бути чесними та відкритими з ним": у "Дженоа" пояснили рішення звільнити Шевченка

Переплутав поле з рингом: на Кубку Африки футболіст відправив суперника в нокаут та отримав вилучення (відео)