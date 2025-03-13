Скандал у Лізі чемпіонів: "Атлетіко" вилетів від "Реала" через незарахований пенальті – що сталося

Матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2024/25 між мадридськими "Атлетіко" та "Реалом" закінчився гучним скандалом.

Після поразки "Реала" 0:1 за підсумками другого поєдинку (перша гра завершилася перемогою "вершкових" з рахунком 2:1) команди провели серію пенальті, в якій путівку до чвертьфіналу вибороли підопічні Карло Анчелотті.

Під час пробиття 11-метрового нападником "Атлетіко" Хуліаном Альваресом склалася дуже суперечлива ситуація. Аргентинець реалізував свій удар, незважаючи на те, що у нього поїхала опорна нога. Однак головний арбітр зустрічі поляк Шимон Марчиняк після підказки відеоасистентів скасував забитий м'яч.

Причиною скасування забитого Альваресом пенальті став подвійний дотик до м'яча. Коли Хуліан розбігався, його ліва нога поїхала і зачепила м'яч до того, як він пробив правою. Згідно з правилами, у такому випадку голи не зараховуються, а у серії пенальті немає права на перебивання.

Álvarez's penalty is overturned by VAR after a double touch



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Як виявилося, увагу арбітрів на цей момент попросив звернути воротар "Реала" Тібо Куртуа: "Я відчував ніби Хуліан зробив два дотики, тому сказав про це рефері. Так, йому трохи не пощастило", – розповів бельгійський голкіпер.

Після того, як "Атлетіко" програв серію пенальті, у Мережі з'явилося чимало відеоповторів епізоду з різних ракурсів. Проте все одно досить складно визначити, чи справедливо було скасовано гол Альвареса.

На післяматчевій пресконференції свою обуренням рішенням суддів висловив головний тренер "Атлетіко" Дієго Сімеоне.

"Арбітр сказав нам, що Хуліан торкнувся м'яча другою ногою до того, як пробив, але м'яч не зрушив. Я ніколи не бачив, щоб VAR переглядав пенальті в серії післяматчевих ударів, але, ймовірно, вони побачили, що він його торкнувся. Хочу вірити, що вони побачили, що він торкнувся м'яча.

Ви бачили, як він торкнувся м'яча двічі? Прошу всіх, хто був на стадіоні і бачив, як він торкнувся м'яча двічі, і як м'яч рухався, будь ласка, підійдіть і підніміть руку. Я не бачу нікого, хто підняв руку, тому це все, що я хочу сказати", – заявив Сімеоне.

Diego Simeone: "If anyone from here has seen Julian touch the ball twice, raise your hand. Come on... no? No one?"pic.twitter.com/CS41vfzCWs — All About Argentina (@AlbicelesteTalk) March 12, 2025

Зазначимо, що ворота "Реала" в цьому матчі захищав бельгієць Тібо Куртуа. Український голкіпер "бланкос" Андрій Лунін провів поєдинок на лавці для запасних.

В 1/4 фіналу Ліги чемпіонів "Реал" позмагається з лондонським "Арсеналом" українця Олександра Зінченка, який в 1/8 фіналу пройшов нідерландський ПСВ.

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