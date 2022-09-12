Скандал у Лізі конференцій: литовським уболівальникам заборонили вивісити прапор України, бо він є "загрозою безпеки"

Так, литовські фанати прийшли на стадіон із українськими прапорами, аби підтримати Україну, яка 201-й день продовжує боротьбу з Росією внаслідок повномасштабного вторгнення, яке сталося 24 лютого.

Утім, за словами колишнього заступника міністра інформаційної політики України Дмитра Золотухіна, їх не пропустили на стадіон із прапором України.

"Однак охорона їх не пропустила, мотивуючи це тим, що у правилах UEFA написано, що адміністрація стадіонів може не допустити "символіку, яка може спровокувати конфлікт та загрозу безпеці". Якщо український прапор може провокувати конфлікт, то це проблема тих, кого він провокує, а не тих, хто його піднімає", - написав Золотухін.

Everyone in supports in its fight ag invaders! So when someone - this time shame on @UEFA @UEFAConfLeague @SKSlovan - forbid @fkzalgiris fans "Pietų IV" to display the flag of (in support of this courageous nation), they shoot into their own feet. #СЛАВАУКРАЇНІ pic.twitter.com/Lw3t9Gw9Ah — LT_OSCE (@LT_OSCE) September 9, 2022

Зазначимо, аналогічний інцидент нещодавно трапився під час тенісного матчу на турнірі в Цинциннаті. Вболівальницю з українським прапором змушували покинути трибуни. Цікаво, що організатори послалися на те, що розмір прапора перевищував максимально допустимі габарити. Користувачка Facebook Назлі Мамедова, яка, ймовірно, була очевидицею подій, стверджує, що російські тенісистки поскаржилися рефері, що їм заважає синьо-жовтий прапор на трибунах.

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