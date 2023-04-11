Скандал у Першій лізі: футболіст "Полісся" підло штовхнув арбітриню в спину під час матчу (відео)

Скандальний епізод затьмарив матч української Першої ліги між житомирським "Поліссям" і запорізьким "Металургом". Гравець господарів Вадим Червак штовхнув у спину головну арбітриню поєдинку Софію Причину.

Інцидент трапився наприкінці зустрічі. За хвилину до кінця основного часу, коли рахунок був 1:2 на користь запоріжців, у штрафному майданчику "Металурга" впав півзахисник житомирського клубу Артем Козак.

Однак 24-річна Причина, яка обслуговувала цей матч, не трактувала цей епізод як порушення правил. Це викликало обурення у гравців "Полісся", які одразу ж підбігли до рефері та почали вимагати призначити пенальті.

Один з футболістів "Полісся" Вадим Червак не стримав емоцій і ганебно штовхнув Софію в спину, за що отримав червону картку.

Поєдинок завершився перемогою "Металурга" з рахунком 1:2.

Відео скандального епізоду

Після завершення матчу Червак опублікував пост на своїй сторінці в Instagram, де попросив вибачення за свій скандальний вчинок, який, за словами футболіста, був викликаний емоціями.

"Шановні вболівальники та глядачі, які стали свідками безглуздої ситуації під час матчу. Я хочу щиро попросити вибачення за свій вчинок, за свої дії у другому таймі. Йдеться про сутичку, яка відбулась з арбітринею наприкінці матчу.

Насамперед хочу висловити свої щирі вибачення арбітрині Софії Причині, якій я завдав незручності у цій ситуації. А також кожному з вас, хто став свідком цієї сутички. Я знаю та усвідомлюю, що моя поведінка й вчинок неправильні. Я не мав права цього робити та піддаватись своїм емоціям.

Мій вчинок був викликаний емоціями та обставинами, які спровокували таку поведінку. Але це, звичайно, не виправдовує мій вчинок та не послаблює провину, яку я відчуваю. Я дуже шкодую про те, що трапилось, і я готовий зробити все, що в моїх силах, щоб виправити ситуацію. Я сподіваюсь на ваше розуміння та ще раз прошу вибачення у кожного з вас", – написав Червак в Instagram.

Після цієї поразки "Полісся" з 16 очками посідає друге місце в чемпіонській групі Першої ліги. Лідирує з 17 балами "Оболонь-Бровар". На третій сходинці з 11 пунктами перебуває черкаський ЛНЗ, який на одне очко випереджає запорізький "Металург".

За результатами матчів чемпінської групи до УПЛ на настуний сезон вийдуть дві найкращі команди.

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