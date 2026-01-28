Путінські лозунги та кулаки: українські діти на турнірі в Польщі зіштовхнулися з агресією поляків

У Польщі на дитячому футбольному турнірі зацькували українських дітей, а польський тренер навіть «розпускав руки» проти українців.

Деталі скандалу з’ясовував ТСН.ua.

Що сталося у Польщі

У Польщі відбувся дитячо-юнацький турнір La Future Stars, в якому брали участь команди U-16 львівського «Руху» і черкаського ЛНЗ.

У півфіналі «Рух» зіштовхнувся з неадекватною поведінкою представників польського футбольного клубу «Ракув» з міста Ченстохова.

Директор Академії «Руху» Володимир Безуб’як у коментарі Sport.ua розповів деталі скандалу. За його словами, жертвами провокацій «Ракува» стали не лише його вихованці.

«Інші українські команди, які грали раніше з „Ракувом“, а це наші одноклубники з ДЮСШ „Рух“ та ЛНЗ із Черкас, попередили нас, що в матчах з цим суперником можуть бути провокації. Вони зіштовхнулись з неприємною поведінкою клубу з Ченстохова. Їхні представники вигукували образливі слова на адресу українців та нашої країни, виправдовували військову агресію Росії та їхнього диктатора, показували непристойні жести», — обурюється тренер.

Безуб’як розповідає, що у півфінальній грі з «Ракувим» його клуб зіткнувся зі словесною агресією з боку суперника та перебував під психологічним тиском. Суддівство теж було на користь польської команди.

Він уточнив, що такі провокації чнили лише представники «Ракува». З організаторами змагань та іншими польськими командами, з якими грали українці, таких проблем не було.

«Ми неприємно вражені тим, що до образ вдалися не лише діти, які могли це зробити через свою юність та необізнаність в питаннях політичного контексту, а й тренери „Ракува“. Я розмовляв з організаторами турніру перед цим матчем, говорив про те, що з цим суперником можуть виникнути неприємні моменти на полі та за його межами. Водночас тренерський штаб „Руху“ U-16 перед грою також провів розмову з гравцями, щоб вони не велися на подібні провокації й зберігали спокій. Та все ж умови склались так, що за 5 хвилин до кінця поєдинку на полі відбулася масова бійка. Аналогічна ситуація сталась і в матчі „Ракува“ та ЛНЗ. Це свідчить про цінності клубу з Ченстохова, а точніше відсутність поваги до своїх суперників і тотальну відсутність професійної етики як вихованців „Ракува“, так і тренерів», — зазначив тренер.

Вихованці «Руху»

Що кажуть в ЛНЗ

Слова тренера «Руху» підтвердив генеральний директор ФК ЛНЗ Василь Каюк. Він заявив, що під час матчу між командами академій мали місце сутички.

Каюк наголосив, що такі провокації поляків особливо образливі, адже понад 25 батьків вихованців академії ФК ЛНЗ сьогодні захищають нашу державу від РФ.

«І будь-які прояви зневаги до цього є неприйнятними та аморальними. Компромісів у питаннях безпеки дітей, їхньої гідності та честі не існує. Для нас принципово важливо захищати наших вихованців від будь-яких форм неповаги, дискримінації чи агресії — незалежно від того, де це відбувається: на футбольному полі чи за його межами», — каже гендиректор.

За його словами, від клубу з Ченстохова лунали образливі вигуки на адресу українців та України, виправдовувалася військова агресія російської федерації та її диктатора, а також демонструвалися непристойні жести.

«Крім того, ми стали свідками непрофесійної та агресивної поведінки з боку окремих представників тренерського штабу, зокрема тренера воротарів, який дозволив собі фізичний вплив щодо наших академістів», — зазначив Каюк.

ЛНЗ U16

Чи покарають польських гравців

Футбольний клуб ЛНЗ звернувся з офіційним листом до ФК «Ракув». Також він найближчим часом направить офіційне звернення до Української асоціації футболу (УАФ) з проханням врегулювати ситуацію з Польською футбольною федерацією.

Що кажуть організатори

Як передає Sport.ua, представник оргкомітету турніру La Future Stars Давид Ковальський прокоментував поведінку представників польського «Ракува».

«Хочемо уточнити, що під час самого турніру оргкомітет не був офіційно поінформований про будь-які інциденти, пов’язані з образами на расовому, політичному чи національному ґрунті під час матчу між „Рух“ Львів U-16 та „Ракув“ Ченстохова U-16. На той момент ситуація сприймалася як суперечка на футбольному підґрунті, що не є рідкістю у висококонкурентних матчах юнацьких команд», — виправдовуєтья представник організаторів.

Він запевнив, що організатори La Future Stars розпочали внутрішню перевірку. Водночас, Ковальський заявив, що хоча під час цього турніру велися прямі трансляції матчів, але записи нібито не зберігалися, що обмежує можливість проаналізувати конкретні моменти.

La Future Stars надіслав офіційне письмове повідомлення клубу «Ракув» Ченстохова і наразі очікує на їхню відповідь.

Також Ковальський підтвердив, що «Ракув» Ченстохова міг бути причетний до інших неспортивних інцидентів за участю гравців принаймні трьох різних команд під час турніру.

Польський клуб все заперечує

Польське видання Іgol публікує відповідь «Ракува». Клуб вважає опубліковані звинувачення «неправдивими» і такими, що «шкодять іміджу академії та її молодих гравців». Речник клубу запевняє, що саме тренерський штаб черкаської та львівської команд неодноразово ображав поляків.

«На знак розчарування черкаської команди один із тренерів, після того, як „Ракув“ забив гол, спробував підбити нашого гравця, який святкував гол», — стверджує речник.

Коментарі фанатів «Ракува» на цьому сайті є промовистими.

«Чому ви запрошуєте українців та євреїв до Польщі? Ворогів тримають на короткому повідку», — пише один з коментаторів (скриншот польською мовою нижче).

Раніше дитяча футбольна команда з Харківщини заявила, що зіткнулася з булінгом на Львівщині.

«З трибун посипалися образи в бік наших дітей: „Ви фашисти“, „ваші мами б**ді, а ви вибл**ки“, „такого ніколи не буде, щоб р*шисти тут перемогли“. Хоча ми всі спілкувалися українською», — розповів харківський депутат Максим Стифанищен.