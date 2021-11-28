Скандал у Португалії: арбітр зупинив матч за рахунку 0:7, у господарів залишилося 6 гравців

Через спалах COVID-19 "Белененсеш" почав поєдинок удев'ятьох.

Матч 12-го туру чемпіонату Португалії між "Белененсешем" та "Бенфікою" було перервано.

Через спалах коронавірусу більшість футболістів "Белененсеша" були вимушені пропустити цей поєдинок. Команда звернулася до федерації футболу Португалії з проханням перенести матч, але їм відмовили. У підсумку господарі поля не змогли зібрати повний склад команди.

"Белененсеш", який розпочинав матч вдев'ятьох, після першого тайму програвав 0:7. Гравці не хотіли виходити на другий тайм, але через 20 хвилин після моменту, коли гра мала бути відновлена, господарі вийшли на поле у складі сімої осіб. Відразу після свистка про продовження зустрічі гравець господарів сів на газон через пошкодження, і суддя достроково зупинив цей матч.

Після 12 турів "Беленесеш" знаходиться на 15-му місці в турнірній таблиці, а "Бенфіка" займає перший рядок.

Укаїнець Роман Яремчук провів цей матч у запасі.

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