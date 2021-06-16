Скандал у стані суперника збірної України на Євро-2020: австрійського футболіста дискваліфікували на матч з Нідерландами

Він нецензурно облаяв країну-суперницю.

Футболіст збірної Австрії Марко Арнаутович пропустить поєдинок 2 туру групової стадії Чемпіонату Європи-2020 проти Нідерландів .

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Зазначимо, що причиною такого рішення Європейського футбольного союзу стали образи на адресу Північної Македонії, з якою австрійці зустрічалися в рамках 1 туру фінальної частини континентальної першості. Зокрема, Арнаутович образив матерів з Албанії, а також заявив, що "може купити всю Македонію".

Окрім того, Арнаутовича, який є сербом за походженням, звинуватили в образі гравців Північної Македонії Егзона Бейтулая і Езгяна Аліоскі, які мають албанське коріння.

Як наслідок, Арнаутович пропустить дуель з "Оран'є", яка відбудеться 17 червня о 22:00 за київським часом.

На клубному рівні Арнаутович виступає за китайський клуб "Шанхай Порт";

Австрія перемогла Північну Македонію з рахунком 3:1 .

. 21 червня Австрія зіграє заключний матч групи проти збірної України.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання