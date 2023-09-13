Скандал у відборі на Євро-2024: матч Румунія – Косово перервали через банери фанатів (фото, відео)

Матч 6-го туру відбору на Євро-2024 між збірними Румунії та Косова затьмарила скандальна витівка уболівальників господарів.

У першому таймі, за рахунку 0:0, поєдинок було призупинено через банери, які румунські ультрас розгорнули на трибунах стадіону у Бухаресті. На них були написи "Бессарабія – це Румунія" та "Косово – це Сербія".

Банери румунських ультрас на матчі проти Косова / Фото: GSP

Крім того, під час гри румунські фанати скандували ці гасла. На 18-й хвилині головний арбітр ухвалив рішення призупинити зустріч, футболісти обох команди пішли до підтрибунного приміщення. А диктор стадіону звернувся до уболівальників з вимогою відмовитися від протиправних дій.

BREAKING NEWS: Romania vs Kosovo on hold after "Kosovo is Serbia" chanting and banners at the Romania ultras end. pic.twitter.com/JLhah3FWhc — Emanuel Roşu (@Emishor) September 12, 2023

Пауза в матчі тривала 50 хвилин. Усе ж організаторам поєдинку та поліції вдалося вгамувати ультрас Румунії, після чого гру було поновлено.

Після завершення матчу Федерація футболу Румунії виступила із заявою, в якій засудила дії фанатів.

"Ми рішуче засуджуємо безвідповідальну поведінку групи глядачів на стадіоні, яка призвела до призупинення футбольного матчу між Румунією та Косовом на "Національному стадіоні". Передусім ми повторюємо принцип, яким футбол керується в Румунії, а саме: невтручання політики у спорт", – йдеться у заяві федерації.

Поєдинок Румунія – Косово завершився перемогою команди господарів з рахунком 2:0.

За підсумками шести турів збірна Румунії з 12 очками посідає друге місце у групі I, де лідирує Швейцарія (14 балів). На третій позиції – Ізраїль (11). Далі розташувалися Білорусь (4), Косово (4) та Андорра (2).

Матчі наступного туру цієї групи відбудуться 12 жовтня: Ізраїль – Швейцарія, Білорусь – Румунія, Андорра – Косово.

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До фінальної частини чемпіонату Європи 2024 року вийдуть по дві найкращі збірні з кожної групи. Володарі ще трьох путівок на континентальну першість будуть визначені в плейоф, куди потраплять 12 команд залежно від їхніх виступів у Лізі націй-2022/23.

Жеребкування фінальної частини Євро-2024 відбудеться в грудні 2023 року, а сам турнір – від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматиме Німеччина. Збірна Німеччини, як господарка турніру, без відбору потрапила на континентальну першість.

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