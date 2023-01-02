Скандал в африканському футболі: 21 гравець юнацької збірної Камеруну провалив перевірку на справжній вік

Гравців з підробленими документами усунули від участі у відборі на КАН-2023.

21 з 30 футболістів чоловічої збірної Камеруну U-17 провалив тест на справжній вік напередодні старту кваліфікації до Кубка африканських націй-2023.

Про це повідомила Федерація футболу Камеруну.

Камерун, який є чинним чемпіоном КАН, 7 – 12 січня повинен зіграти у відборі до фінального турніру. Згідно з регламентом, участь у змаганнях можуть брати гравці, які народилися 1 січня 2006 року або пізніше.

Напередодні турніру команди обов'язково проходять перевірку на справжній вік. Для визначення віку аналізується зрілість кісток та робиться МРТ зап'ястя. Виявилося, що лише 9 із 30 гравців, які перебували в розташуванні камерунської збірної, відповідають встановленим вимогам. А ось 21 футболіст провалив цей тест – цих гравців негайно виключили зі складу команди.

Наразі камерунська федерація шукає заміну футболістам, які були виключені зі складу збірної. Там заявили, що своїм суворим рішенням хочуть "покласти край" махінаціям з підробленням документів юних гравців, в яких часто був замішаний африканський футбол.

Додамо, що Федерація футболу Камеруну очолює екснападник "Барселони" та міланського "Інтера" Самуель Ето'о.

Читайте також:

Труну з тілом Пеле доставили на стадіон його рідного клубу: як прощаються з "королем футболу" (фото, відео)

Легенда "Дніпра" та ексфутболіст збірної України оголосив про завершення кар'єри

ПСЖ без Мессі та Неймара несподівано програв головному конкуренту в боротьбі за чемпіонство (відео)